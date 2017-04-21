Госсекретарь США подтвердил участие Трампа в саммите АТЭС во Вьетнаме

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ХАНОЙ, 21 апреля. /Корр. ТАСС Юрий Денисович/. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ноябре посетит Вьетнам для участия в саммите Организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом сообщил госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встрече в четверг в Вашингтоне с вице-премьером, министром иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Фам Бинь Минем, говорится в коммюнике МИД Вьетнама.
"Вице-премьер Фам Бинь Минь передал официальное приглашение президента СРВ Чан Дай Куанга президенту США Дональду Трампу принять участие в саммите АТЭС в Дананге, а также совершить официальный визит во Вьетнам", - отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства. Глава Госдепартамента и помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер подтвердили, что американский лидер примет участие в предстоящем саммите, сообщил вьетнамский МИД.
Фам Бинь Минь находится с визитом в США с 20 по 21 апреля по приглашению своего американского коллеги. Это первый визит в Соединенные Штаты высокопоставленного представителя Ханоя с момента прихода к власти администрации Трампа.