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Госсекретарь США подтвердил участие Трампа в саммите АТЭС во Вьетнаме

Международная панорама
21 апреля, 6:13 UTC+3 ХАНОЙ /Корр. ТАСС, Юрий Денисович
Как говорится в коммюнике МИД Вьетнама, Рекс Тиллерсон сообщил об этом на встрече с министром иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам Фам Бинь Минем в Вашингтоне
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ХАНОЙ, 21 апреля. /Корр. ТАСС Юрий Денисович/. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ноябре посетит Вьетнам для участия в саммите Организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом сообщил госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встрече в четверг в Вашингтоне с вице-премьером, министром иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Фам Бинь Минем, говорится в коммюнике МИД Вьетнама.

"Вице-премьер Фам Бинь Минь передал официальное приглашение президента СРВ Чан Дай Куанга президенту США Дональду Трампу принять участие в саммите АТЭС в Дананге, а также совершить официальный визит во Вьетнам", - отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства. Глава Госдепартамента и помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер подтвердили, что американский лидер примет участие в предстоящем саммите, сообщил вьетнамский МИД.

Фам Бинь Минь находится с визитом в США с 20 по 21 апреля по приглашению своего американского коллеги. Это первый визит в Соединенные Штаты высокопоставленного представителя Ханоя с момента прихода к власти администрации Трампа.

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Персоны
Трамп, Дональд Тиллерсон, Рекс
Страны
США Вьетнам
Темы
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