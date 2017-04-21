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СМИ: Болгария осуществляет поставки оружия сирийским исламистам

Международная панорама
21 апреля, 8:55 UTC+3 СОФИЯ /Корр. ТАСС, Игорь Ленкин
По данным газеты "Труд", очередная партия оружия была доставлена 4 апреля в порт Джидда в Саудовской Аравии на судне "Марианне Даника" из болгарского порта Бургас
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СОФИЯ, 21 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Террористы в Сирии используют болгарское оружие, сообщает газета "Труд" и раскрывает схему его поставки. По данным издания, очередная партия оружия для Сирии была доставлена 4 апреля в порт Джидда в Саудовской Аравии на судне "Марианне Даника", плавающем под флагом Дании, из болгарского порта Бургас.

"Труд" отмечает, что за последний месяц "судно с болгарским оружием совершило два рейса в Саудовскую Аравию и вернулось в Болгарию за новой посылкой", однако это оружие не предназначено для королевства, армия которого вооружена западными образцами оружия.

Газета запросила комментарий руководства военного завода "ВМЗ-Сопот", где производится оружие, однако ответа не получил. В посольстве Саудовской Аравии в Софии также отказались отвечать на вопрос о болгарском оружии, подчеркнув лишь, что армия королевства использует западное оружие.

Репортеры издания смогли выяснить, что "ВМЗ-Сопот" имеет договор о поставке оружия с двумя американскими компаниями - Chemring и Orbital ATK, которые выполняют заказы правительства США. В частности Chemring получила два контракта в 2016 году на поставку оружия, которое не отвечает американским стандартам, стоимостью в $47 млн, для нужд США и их союзников, а Orbital ATK подписала договор о покупке оружия стоимостью $50 млн 27 января 2017 года. "Труд" отмечает, что поставка оружия американскими компаниями осуществляется по программе приобретения нестандартного оружия и боеприпасов.

Один из командиров "Сирийской свободной армии" Малик аль-Карди в интервью газете сообщил, что необходимое боевикам оружие поставляется в Сирию через специальный штаб с участием представителей 15 государств.

"Существует штаб представителей специальных служб из 15 государств, который находится в Турции и Иордании. Оружие поступает к нам через этот штаб, как - нас не интересует, важно, что оружие есть. Мы специально предупредили и американцев, и европейцев, что через генеральный штаб "Свободной армии" это оружие может быть отправлено и тем организациям, которые Запад определяет как террористические", - рассказал он. Отвечая на уточняющие вопросы, он подчеркнул, что штаб по снабжению оружием находится под контролем спецслужб США, Великобритании, Франции и стран Персидского залива.

Скандал повторяется

В декабре прошлого года журналисты "Труда" побывали в Алеппо и обнаружили на складах террористов более 2 млн патронов для крупнокалиберных пулеметов и 4 тыс. ракет для системы залпового огня ГРАД, произведенных в Болгарии. Выяснилось, что поставщиком боеприпасов является частная болгарская оружейная компания "Аркус" из города Лясковец, а производителем - военный завод "ВМЗ-Сопот".

По итогам проведенного расследования исполняющий тогда обязанности министра иностранных дел балканской страны Даниел Митов заявил, что "Болгария полностью соблюдает стандарты по продаже вооружения и от начала конфликта в Сирии, с 2011 года, не экспортирует туда оружие". А исполнительный директор компании "Аркус", являющейся официальным продавцом болгарского оружия, Банко Банков заверил, что компания "торговых отношений с Сирией не имеет".

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