"Московская группа" выступает за международное расследование событий в Хан-Шейхуне

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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. "Московская" группа сирийской оппозиции считает необходимым провести международное расследование предполагаемого применения химического оружия в Хан-Шейхуне с привлечением экспертов, представляющих широкий круг стран, а не только США и Великобританию. Об этом заявил представитель группы Нимруд Сулейман.
"Политическая ситуация в Сирии уже была близка к стабильной, но случилось то, что случилось, - сказал он. - Мы выступаем за создание международной комиссии, но не в том виде, как этого хотят американцы или британцы, которые хотят сформировать комиссию из своих специалистов. Мы же хотим, чтобы она была сбалансированной, что в ней были представлены ключевые игроки в регионе".
При этом он отметил, что уже сразу после инцидента были сделаны не подкрепленные доказательствами попытки возложить вину за случившееся на правительство Сирии. "Недопустимо, чтобы определенные круги, которые не хотят политического решения сирийского кризиса, использовали эту ситуацию в своих корыстных целях", - добавил он.
Сулейман обратил особое внимание на необходимость сотрудничества России и США для урегулирования в Сирии. "Мы считаем, что если этого не будет сделано, не будет достигнута и стабильность", - отметил он.