Лукашенко заявил о необходимости выработки новой концепции декрета о тунеядцах

МИНСК, 21 апреля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает необходимым выработку новой концепции декрета "о тунеядцах", вызвавшего общественный резонанс. Об этом он заявил, выступая с посланием к парламенту и народу.

"Не угасают вопросы о декрете №3. 350 тыс. человек ("тунеядцев" - прим ТАСС), что с ними будем делать? Если вы предложите другую инициативу, как заставить их работать, я отступлю", - сказал Лукашенко.

По его словам, главной целью документа должно "стать приобщение к труду всех, кто не хочет работать".

"350 тыс. - клеймо некуда ставить, они создают проблемы правоохранительной системе", - сказал Лукашенко, отметив, что в действительности лиц, которые не участвуют в финансировании госрасходов, в Белоруссии гораздо больше - 500 тыс.

"Мы уже 150 тыс. освободили (от уплаты налога на тунеядство - прим. ТАСС) под разными предлогами. Но вы же понимаете, что это за люди, они ни копейки не заплатят, они выйдут на улицу, а еще подсунут деньги другим, чтобы тоже на улицы шли", - сказал Лукашенко.

В этих условиях, отметил он, "нужна новая концепция - заставить всех работать".

В Белоруссии с 17 февраля и до конца марта проходили уличные акции против президентского декрета о тунеядцах, принятого год назад и обязывающего граждан Белоруссии, а также постоянно проживающих в стране иностранных граждан и лиц без гражданства, не участвовавших в финансировании госрасходов, уплатить сбор в размере порядка $200.

Многие граждане Белоруссии посчитали президентский декрет несправедливым, отказались платить сбор и вышли на акции протеста, после которых проходили задержания их активных участников.