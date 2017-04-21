Лукашенко заявил о необходимости выработки новой концепции декрета о тунеядцах

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МИНСК, 21 апреля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает необходимым выработку новой концепции декрета "о тунеядцах", вызвавшего общественный резонанс. Об этом он заявил, выступая с посланием к парламенту и народу.
"Не угасают вопросы о декрете №3. 350 тыс. человек ("тунеядцев" - прим ТАСС), что с ними будем делать? Если вы предложите другую инициативу, как заставить их работать, я отступлю", - сказал Лукашенко.
По его словам, главной целью документа должно "стать приобщение к труду всех, кто не хочет работать".
"350 тыс. - клеймо некуда ставить, они создают проблемы правоохранительной системе", - сказал Лукашенко, отметив, что в действительности лиц, которые не участвуют в финансировании госрасходов, в Белоруссии гораздо больше - 500 тыс.
"Мы уже 150 тыс. освободили (от уплаты налога на тунеядство - прим. ТАСС) под разными предлогами. Но вы же понимаете, что это за люди, они ни копейки не заплатят, они выйдут на улицу, а еще подсунут деньги другим, чтобы тоже на улицы шли", - сказал Лукашенко.
В этих условиях, отметил он, "нужна новая концепция - заставить всех работать".
В Белоруссии с 17 февраля и до конца марта проходили уличные акции против президентского декрета о тунеядцах, принятого год назад и обязывающего граждан Белоруссии, а также постоянно проживающих в стране иностранных граждан и лиц без гражданства, не участвовавших в финансировании госрасходов, уплатить сбор в размере порядка $200.
Многие граждане Белоруссии посчитали президентский декрет несправедливым, отказались платить сбор и вышли на акции протеста, после которых проходили задержания их активных участников.