Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лукашенко заявил о необходимости выработки новой концепции декрета о тунеядцах

Международная панорама
21 апреля, 11:57 UTC+3 МИНСК МИНСК 21, апреля. /ТАСС
По словам белорусского лидера, главной целью документа должно "стать приобщение к труду всех, кто не хочет работать"
Поделиться
Материал из 1 страницы

МИНСК, 21 апреля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает необходимым выработку новой концепции декрета "о тунеядцах", вызвавшего общественный резонанс. Об этом он заявил, выступая с посланием к парламенту и народу.

"Не угасают вопросы о декрете №3. 350 тыс. человек ("тунеядцев" - прим ТАСС), что с ними будем делать? Если вы предложите другую инициативу, как заставить их работать, я отступлю", - сказал Лукашенко.

По его словам, главной целью документа должно "стать приобщение к труду всех, кто не хочет работать".

"350 тыс. - клеймо некуда ставить, они создают проблемы правоохранительной системе", - сказал Лукашенко, отметив, что в действительности лиц, которые не участвуют в финансировании госрасходов, в Белоруссии гораздо больше - 500 тыс.

"Мы уже 150 тыс. освободили (от уплаты налога на тунеядство - прим. ТАСС) под разными предлогами. Но вы же понимаете, что это за люди, они ни копейки не заплатят, они выйдут на улицу, а еще подсунут деньги другим, чтобы тоже на улицы шли", - сказал Лукашенко.

В этих условиях, отметил он, "нужна новая концепция - заставить всех работать".

В Белоруссии с 17 февраля и до конца марта проходили уличные акции против президентского декрета о тунеядцах, принятого год назад и обязывающего граждан Белоруссии, а также постоянно проживающих в стране иностранных граждан и лиц без гражданства, не участвовавших в финансировании госрасходов, уплатить сбор в размере порядка $200.

Многие граждане Белоруссии посчитали президентский декрет несправедливым, отказались платить сбор и вышли на акции протеста, после которых проходили задержания их активных участников.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Протесты в Белоруссии
Страны
Белоруссия
Персоны
Лукашенко, Александр Григорьевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Париж и Петр: как русский государь французского на руках носил
Как стать космонавтом: требования, подготовка, перспективы
Проект патрульного ледокола "Иван Папанин"
Арктический стражник: каким будет новый боевой ледокол России
Фото
12
Один полицейский погиб, два получили ранения в результате стрельбы в Париже
12
Турция после референдума: как конституционная реформа изменит жизнь в стране
17
Баллистические ракеты, танки и авиация: что показала Северная Корея на военном параде
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Неизвестный открыл огонь в приемной УФСБ в Хабаровске
2
Глава ПФР: для индексации пенсий работающим пенсионерам потребуется 200 млрд рублей
3
Законопроект о переходе бюджетников и пенсионеров на карты "Мир" принят во втором чтении
4
В РФ разрешат не оплачивать коммуналку, если УК не разместит сведения в инфосистеме ЖКХ
5
Стрельбу в УФСБ в Хабаровске открыл участник неонацистской группы
6
Спасший пассажиров при взрыве в метро машинист отдал подаренные ему деньги пострадавшей
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама