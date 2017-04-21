Лукашенко: Запад не доволен военно-политическим сотрудничеством Минска и Москвы

МИНСК, 21 апреля. /ТАСС/. Негативные высказывания Запада по поводу проведения осенью белорусско-росийских учений "Запад-2017" продиктованы стремлением разорвать белорусско-российское военно-политическое единство. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая с посланием к парламенту и народу республики.

"Какова реакция на Западе на учения …, нас начали пугать. Это делается для того, чтобы разорвать белорусско-российское военно-политическое единство", - сказал глава государства.

Он отметил, что пришлось успокаивать Запад, "говорить, что никто не оставит в Белоруссии свои войска". По его словам, ежегодно "мы с Россией проводим более 40 совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки, очередные крупные маневры "Запад-2017 " пройдут осенью". По его словам, на Западе "страдают по поводу того, что у нас будут учения, а смотрите, что сами делают?". "Видел недавно сюжет, где сам президент Польши принимал сотню другую натовских солдат, а позади стояла артиллерия. НАТО размещает свои войска у наших границ и границ союзной России, в том числе новейшие беспилотники, а от нас требуют - никаких учений не должно быть", - сказал Лукашенко. По его словам, "мы же не размещаем у ваших границ войска КНР, Турции, и даже той же России, с которой у нас совместная группировка, а вы это делаете".