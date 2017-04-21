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Лидеру парламентской оппозиции Киргизии предъявлено окончательное обвинение

Международная панорама
21 апреля, 13:51 UTC+3 БИШКЕК /Корр. ТАСС, Вадим Нешкумай
Омурбек Текебаев обвиняется в коррупции
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БИШКЕК, 21 апреля. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Лидеру парламентской оппозиции и руководителю социалистической партии "Ата-Мекен" ("Отечество") Киргизии Омурбеку Текебаеву предъявлено окончательное обвинение. Об этом сообщил Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) республики.

"Сегодня на основании собранных следствием доказательств депутату Жогорку Кенеша (Верховного совета) Текебаеву и бывшему министру чрезвычайных ситуаций Дуйшонкулу Чотонову предъявлено окончательное обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей "коррупция" уголовного кодекса республики", - говорится в сообщении. Ведомство напомнило, что 25 февраля нынешнего года в отношении Текебаева и "других лиц" было возбуждено дело по статьям "коррупция" и "мошенничество", расследование которого было поручено ГКНБ. На следующий день Текебаев и Чотонов были задержаны "по подозрению в совершении указанных выше преступлений".

В отношении них судом была избрана мера пресечения в виде "заключения под стражу" в течение двух месяцев с содержанием в следственном изоляторе ГКНБ.

Текебаев подозревается в том, что в 2010 году, будучи заместителем главы Временного правительства Киргизии, он получил от российского бизнесмена Леонида Маевского $1 млн в обмен на обещание оказать ему содействие в покупке киргизской компании "Альфа телеком". Данная компания занимается предоставлением услуг сотовой связи. Однако впоследствии Текебаев обещания не сдержал и отказался вернуть деньги россиянину. По версии следствия, участие в получении от Маевского денежных средств принимал и бывший глава МЧС и экс-посол Киргизии в Южной Корее и Вьетнаме Чотонов.

В Киргизии депутаты национального парламента обладают статусом неприкосновенности, однако он не распространяется на совершивших тяжкие преступления парламентариев. К таким видам нарушения закона относится и коррупция.

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