Рейтинг Марин Ле Пен вырос после теракта на Елисейских полях

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ПАРИЖ, 21 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Рейтинг популярности кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен вырос после того, как накануне в Париже произошел очередной громкий теракт. Таковы данные опроса, опубликованного агентством Odoxa.
Проведенный сразу после террористической атаки, в ходе которой погиб сотрудник полиции, а его двое коллег получили серьезные ранения, показал, что в поддержку Ле Пен выступают 23% избирателей. До этого эксперты констатировали некоторое падение предвыборного рейтинга лидера "Национального фронта".
Впрочем, лидером опросов в преддверии первого тура президентских выборов во Франции остается Эмманюэль Макрон - за него, по данным Odoxa, готовы голосовать 24,5% французов.
Рейтинг кандидата от "Республиканцев" Франсуа Фийона остался неизменным - 19-20%. На этой же планке находится лидер крайне левого политического лагеря и лидер движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон.
Первый тур президентских выборов во Франции пройдет 23 апреля, второй намечен на 7 мая.