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США в ходе наземной операции в Сирии уничтожили соратника главаря ИГ

Международная панорама
21 апреля, 21:19 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
Ликвидированный террорист, предположительно, имел отношение к теракту в ночном клубе в Турции в ночь на 1 января, в результате которого погибли 39 человек
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ВАШИНГТОН, 21 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Американские военные во время проведения наземной операции на территории Сирии уничтожили Абдурахмона Узбеки - близкого соратника главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.

Об этом сообщил начальник пресс-службы Центрального командования (CENTCOM) американских ВС полковник военно-воздушных сил Джон Томас.

"Это была наземная операция. Думаю, это все, что мы хотели заявить об этом", - сказал он.

Предполагается, что этот исламист, вероятно, выходец из Узбекистана, имел отношение к теракту в ночном клубе в Турции в ночь на 1 января, в результате которого погибли 39 человек.

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Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
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