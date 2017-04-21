США в ходе наземной операции в Сирии уничтожили соратника главаря ИГ

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ВАШИНГТОН, 21 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Американские военные во время проведения наземной операции на территории Сирии уничтожили Абдурахмона Узбеки - близкого соратника главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
Об этом сообщил начальник пресс-службы Центрального командования (CENTCOM) американских ВС полковник военно-воздушных сил Джон Томас.
"Это была наземная операция. Думаю, это все, что мы хотели заявить об этом", - сказал он.
Предполагается, что этот исламист, вероятно, выходец из Узбекистана, имел отношение к теракту в ночном клубе в Турции в ночь на 1 января, в результате которого погибли 39 человек.