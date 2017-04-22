Россиянину Левашову предъявили в США новые обвинения

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Власти американского штата Коннектикут предъявили новые обвинения гражданину РФ Петру Левашову, задержанному ранее в Испании по запросу США. Об этом сообщается в опубликованном пресс-релизе прокуратуры штата.

"Вчера (в четверг, 20 апреля - прим. ТАСС) в городе Бриджпорт, Коннектикут, было принято решение предъявить россиянину обвинения по восьми пунктам в связи с его возможной работой с сетью компьютеров Kelihos, - говорится в пресс-релизе.

Среди предъявленных обвинений - преднамеренное причинение ущерба защищенным компьютерам, заговор, мошенничество, хищение персональных данных и другие.

36-летний Левашов был задержан в Барселоне по запросу США. Как отметили в национальной полиции Испании, россиянин является "ответственным за глобальную киберинфраструктуру, с помощью которой он неоднократно совершал незаконные действия". Операция по его задержанию прошла при сотрудничестве с Федеральным бюро расследований (ФБР).

В свою очередь Министерство юстиции США ранее объявило о ликвидации сети компьютеров Kelihos, зараженных вирусом и находившихся под контролем хакеров, которые таким образом занимались вредоносной деятельностью, в том числе сбором данных и распространением спама. В организации сети обвиняется Левашов.

Используемый хакерами вирус применялся против компьютеров с операционной системой Microsoft Windows. Злоумышленники получали возможность собирать любые сведения о владельцах данных машин и других людях, перехватывая потоки данных.