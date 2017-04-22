Пенс: США примут беженцев из Австралии, но лишь из уважения к союзнику

СИДНЕЙ, 22 апреля. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Соединенные Штаты "выполнят соглашение с Австралией по беженцам". Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс после состоявшихся в субботу в Сиднее переговоров с премьер- министром Австралии Малколмом Тернбуллом.

"Однако это не означает, что мы в восторге от данного соглашения, равно как и от ряда других, заключенных предшествующей администрацией, - уточнил Пенс. - Австралия является одним из наших самых близких друзей, и мы выполним это соглашение исключительно из уважения к верному союзнику".

Соглашение о переселении в Соединенные Штаты нелегальных мигрантов из центров, созданных Австралией на острове Манус (Папуа - Новая Гвинея) и на острове - государстве Науру, было заключено между Вашингтоном и Канберрой, когда у власти в США находилась администрация президента Барака Обамы. Новый хозяин Белого дома Дональд Трамп выражал крайнее недовольство этим соглашением, но в конечном итоге согласился его выполнять, что подтвердил прибывший в Австралию вице-президент США. В то же время Пенс не уточнил, сколько беженцев из австралийских центров будут готовы принять США, отметив, что ответ на этот вопрос станет известен после проверки американскими специалистами беженцев на Манусе и Науру на предмет безопасности.