Аргентинские прокуроры попросили ФБР помочь в сборе информации о теракте в Буэнос-Айресе

БУЭНОС-АЙРЕС, 22 апреля. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Аргентинские прокуроры обратились к Федеральному бюро расследований (ФБР) и Бюро по контролю за оборотом алкоголя, огнестрельного оружия и табака США за помощью в сборе информации, касающейся теракта против израильского культурного центра, который произошел в Буэнос-Айресе в 1994 году. Об этом сообщил в пятницу информационный портал прокуратуры Аргентины.

"Прокуроры, ведущие дело, попросили через МИД о сотрудничестве со стороны сотрудников ФБР и Бюро по контролю за оборотом алкоголя, огнестрельного оружия и табака США, которые в первые годы расследования участвовали в поиске и описи вещественных доказательств, к которым имели доступ эти агентства", - говорится в сообщении.

Аргентинская сторона надеется, что ФБР поможет ей найти документацию, связанную с одной из улик, которая упоминалась в докладе бюро, сделанном в 1998 году. Речь идет о куске ткани с "пятнами, предположительно, органического происхождения", найденном на месте взрыва. По словам прокуратуры, "в первые годы расследования некоторые элементы были также отправлены в национальную лабораторию Бюро по контролю за оборотом алкоголя, огнестрельного оружия и табака", и сейчас ответственные за расследование теракта хотят "узнать о нынешнем состоянии этих элементов".

К настоящему моменту в деле о теракте, унесшем жизни 85 человек, так и не появилось ни одного задержанного, или подсудимого. Аргентинское следствие считает, что к взрыву были причастны иранские дипломаты и политики. Власти ИРИ неоднократно отвергали эти обвинения.