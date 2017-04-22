Аргентинские прокуроры попросили ФБР помочь в сборе информации о теракте в Буэнос-Айресе

В пасхальную неделю жители Екатеринбурга смогут попробовать себя в роли звонаряНовости Урала 22 апреля, 8:52
СМИ: канадские истребители сопровождали российские бомбардировщики Ту-95 в районе АляскиМеждународная панорама 22 апреля, 8:00
Тысячи дальневосточников написали международный тест по истории ВОВВ стране 22 апреля, 7:30
Суд Панамы отпустил основателей Mossack Fonseca под залог в $1 млнМеждународная панорама 22 апреля, 7:21
"Бостон" победил "Оттаву" во втором овертайме и сократил отставание в серии плей-офф НХЛСпорт 22 апреля, 6:50
МИД КНДР осудил Австралию, "слепо копирующую политику США"Международная панорама 22 апреля, 6:44
Дождливая, ветреная погода ожидается в Московском регионеМосква 22 апреля, 6:06
Пенс: США продолжат добиваться сохранения безъядерного статуса Корейского полуостроваМеждународная панорама 22 апреля, 5:55
Передача Кузнецова помогла "Вашингтону" выйти вперед в серии плей-офф НХЛ с "Торонто"Спорт 22 апреля, 5:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БУЭНОС-АЙРЕС, 22 апреля. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Аргентинские прокуроры обратились к Федеральному бюро расследований (ФБР) и Бюро по контролю за оборотом алкоголя, огнестрельного оружия и табака США за помощью в сборе информации, касающейся теракта против израильского культурного центра, который произошел в Буэнос-Айресе в 1994 году. Об этом сообщил в пятницу информационный портал прокуратуры Аргентины.
"Прокуроры, ведущие дело, попросили через МИД о сотрудничестве со стороны сотрудников ФБР и Бюро по контролю за оборотом алкоголя, огнестрельного оружия и табака США, которые в первые годы расследования участвовали в поиске и описи вещественных доказательств, к которым имели доступ эти агентства", - говорится в сообщении.
Аргентинская сторона надеется, что ФБР поможет ей найти документацию, связанную с одной из улик, которая упоминалась в докладе бюро, сделанном в 1998 году. Речь идет о куске ткани с "пятнами, предположительно, органического происхождения", найденном на месте взрыва. По словам прокуратуры, "в первые годы расследования некоторые элементы были также отправлены в национальную лабораторию Бюро по контролю за оборотом алкоголя, огнестрельного оружия и табака", и сейчас ответственные за расследование теракта хотят "узнать о нынешнем состоянии этих элементов".
К настоящему моменту в деле о теракте, унесшем жизни 85 человек, так и не появилось ни одного задержанного, или подсудимого. Аргентинское следствие считает, что к взрыву были причастны иранские дипломаты и политики. Власти ИРИ неоднократно отвергали эти обвинения.