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СМИ: канадские истребители сопровождали российские бомбардировщики Ту-95 в районе Аляски

Международная панорама
22 апреля, 8:00 UTC+3 ОТТАВА /Корр. ТАСС, Даниил Студнев
Бомбардировщики ВКС РФ не заходили в воздушное пространство Канады и США, подчеркнули в Объединенном командовании аэрокосмической обороны США
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© Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС

ОТТАВА, 22 апреля. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Истребители ВВС Канады сопровождали российские стратегические бомбардировщики Ту-95, когда те приблизились к канадской границе недалеко от американского штата Аляска. Об этом в пятницу сообщил телеканал CTV со ссылкой на Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

По его данным, для перехвата российских самолетов в четверг были подняты в воздух два истребителя CF-18. В NORAD подчеркнули, что при этом бомбардировщики ВКС РФ не заходили в воздушное пространство Канады и США, а российские летчики действовали "профессионально и безопасно". CTV добавил, что в последний раз канадская авиация сопровождала самолеты ВКС РФ в декабре 2014 года.

Ранее в российском военном ведомстве напомнили о том, что летчики Дальней авиации по утвержденному плану регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря и Тихого океана.

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