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Истребители НАТО поднимались по тревоге в 2016 году около 780 раз из-за самолетов РФ

Международная панорама
22 апреля, 10:24 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов
Отмечается, что это больше, чем когда-либо после окончания холодной войны
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БЕРЛИН, 22 апреля. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Истребители НАТО в 2016 году поднимались по тревоге со своих баз в Европе для идентификации и наблюдения за российскими самолетами около 780 раз - больше, чем когда-либо после окончания холодной войны. Об этом сообщило германское агентство DPA со ссылкой на представителя авиабазы альянса Рамштайн.

К примеру, в 2015 году истребители НАТО поднимались в Европе по тревоге 410 раз. Задача пилотов в таких случаях - убедиться, что от приближающегося самолета не исходит опасность. В общей сложности натовские истребители, базирующиеся в Европе, взлетали в прошлом году по тревоге 870 раз, то есть лишь 90 случаев связаны с действиями самолетов не России, а других государств.

DPA отмечает, что, по оценке экспертов, маневры российских самолетов, как правило, совершенно легальны и не нарушают международных правил. Время от времени без включения транспондеров летают и натовские самолеты.

В настоящее время при участии Международной организации гражданской авиации (ИКАО) обсуждается возможность ужесточения международных правил поведения в небе.

"Минимизация рисков несчастных случаев с участием российских самолетов и самолетов альянса в интересах всех сторон", - заявил DPA представитель НАТО. По его словам, эта тема также обсуждается в рамках Совета Россия - НАТО.

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