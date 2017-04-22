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Welt: Берлин признан самым опасным городом Германии 2016 года

Международная панорама
22 апреля, 14:55 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов
В Берлине в прошлом году на каждые 100 тыс. жителей было совершено 16161 преступление
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БЕРЛИН, 22 апреля. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Столица ФРГ Берлин является самым опасным германским городом с численностью населения более 100 тыс. человек. Об этом сообщила газета Welt, в распоряжение которой попал доклад полиции по криминальной статистике за минувший год. Как ожидается, глава МВД Томас де Мезьер официально представит новые данные в понедельник.

В Берлине в прошлом году было совершено 16161 преступление на каждые 100 тыс. жителей. Германская столица заметно потеснила Франкфурт-на-Майне, который на протяжении последних лет неизменно лидировал по количеству правонарушений. В 2016 году он расположился лишь на четвертом месте - там было совершено 15671 преступление на 100 тыс. человек.

В тройку самых криминальных городов ФРГ вошли также Лейпциг (15811 преступлений) и Ганновер (15764). Самым безопасным городом уже который год признают Мюнхен - столицу Баварии и одно из самых популярных туристических направлений. В этот раз полицейские насчитали там 7909 преступлений на 100 тыс. жителей. Население юга страны в целом может ощущать себя спокойнее: второе место с конца также принадлежит баварскому городу - Аугсбургу (7988 преступлений). На третьем месте по безопасности расположился Оберхаузен (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия, 8258 правонарушений).

Эксперты отмечают, что общее число преступлений в Германии в 2016 году выросло по сравнению с предыдущим годом на 0,7% - до 6,37 млн. Уровень раскрываемости остался примерно таким же, как и в 2015 году, и составил 56,2%. Причем существенно - на 6,7% - увеличилось число преступлений с применением насилия (193542 случая).

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