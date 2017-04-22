Спикер Конгресса: США поддержат Эстонию в отношении угроз с востока

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ТАЛЛИН, 22 апреля. /ТАСС/. США поддержат Эстонию в отношении угроз, которые идут с востока. Такое заявление сделал находящийся с визитом в Таллине спикер Палаты представителей США Пол Райан.
"Мы хотим, чтобы вы знали, что мы стоим с вами плечом к плечу в отношении угроз и вызовов, которые приходят с востока, идет ли речь о кибервойне или о чем угодно другом", - заявил он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом по итогам состоявшихся переговоров.
Райан также заверил, что США продолжат оказывать поддержку НАТО. "Мы верим в то, что альянс НАТО чрезвычайно важен и необходим. И мы думаем, что альянс НАТО сейчас, возможно, даже важнее, чем когда-либо ранее", - сказал он, поблагодарив Ратаса за то, что Эстония довела уровень расходов на оборону до 2% ВВП.
Юри Ратас, в свою очередь, заверил Райана в том, что "США всегда могут положиться на Эстонию как в борьбе с терроризмом, так и в других случаях".
Райан возглавляет делегацию конгрессменов, которая прибыла 22 апреля в Эстонию. На встрече с Ратасом конгрессмены обсуждали сотрудничество Эстонии и США в области обороны, ситуацию в области безопасности и внешнеполитические вызовы в мире. Также у делегации запланированы переговоры с президентом республики Керсти Кальюлайд, на которых будут обсуждаться сотрудничество Эстонии и США в области обороны и экономики, отношения между США и Европой, а также глобальная ситуация в области безопасности.
В состав делегации вошли республиканцы - председатель комитета палаты по делам вооруженных сил Мэк Торнберри, глава комитета по финансовым услугам Джеб Хенсарлинг, конгрессмены Марта Роби, Дон Бэкон, Брайан Маст, а также демократы Рон Кайнд и Грегори Микс.