Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Темер: Венесуэла будет исключена из МЕРКОСУР, если в стране не пройдут свободные выборы

Международная панорама
22 апреля, 20:26 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева
Президент Бразилии также заявил, что Венесуэле была предложена гуманитарная помощь в виде лекарств, однако официальный Каракас отказался принять ее
Поделиться
Материал из 1 страницы

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 апреля. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Венесуэла должна быть окончательно исключена из Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР), если Каракас не проведет в ближайшее время "свободные выборы". Об этом заявил президент Бразилии Мишел Темер в интервью испанскому агентству EFE.

"Во-первых, я считаю, что в ближайшее время должно быть найдено мирное решение для Венесуэлы посредством проведения свободных выборов и полного восстановления действия демократических принципов. Во-вторых, мы ожидаем встречи МЕРКОСУР, чтобы решить, что делать с Венесуэлой. Повторю, мы работаем надо тем, чтобы найти политическое решение для ситуации в Венесуэле, потому что так больше не может продолжаться. Это решение должно быть претворено в жизнь очень быстро, в противном случае, условий для нашего сосуществования в рамках МЕРКОСУР не будет", - сказал бразильский лидер.

Темер также добавил, что Бразилия предложила Венесуэле гуманитарную помощь в виде лекарств, однако официальный Каракас отказался принять ее. "Другой момент, который нас беспокоит, заключается в том, что множество венесуэльских иммигрантов въезжает в Бразилию через границу со штатом Рорайма. Сегодня там находятся тысячи венесуэльцев", - отметил он.

В декабре 2016 года страны-основательницы МЕРКОСУР (Аргентина, Бразилия, Уругвай, Парагвай) уведомили Каракас о приостановке членства Венесуэлы в организации, так как она не выполнила обязательства, взятые при вступлении в блок. Речь идет, в частности, о ратификации соглашения о защите прав человека, а также других документов, регулирующих отношения внутри блока.

В последние недели Венесуэла переживает обострение политического кризиса. Его причиной стали решения Верховного суда, касающиеся полномочий президента Николаса Мадуро и парламента, а также запрет одному из лидеров оппозиции Энрике Каприлесу, занимающему должность губернатора штата Миранда, претендовать на выборные должности в течение 15 лет.

На этом фоне в Венесуэле с начала месяца проходят масштабные акции протеста, организуемые противниками правительства, которые нередко перерастают в столкновения с полицией. По данным оппозиционного "Блока демократического единства", только 20 апреля на манифестациях пострадали более 220 человек. Прокатившаяся в ночь на пятницу по ряду районов Каракаса волна беспорядков и грабежей унесла жизни более 10 человек. Кроме того, глава неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум" Гонсало Имиоб заявил, что с начала месяца в стране были задержаны почти 1,3 тыс. человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Темер, Мишел
Темы
Политический кризис в Венесуэле
Страны
Бразилия Венесуэла
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: чудеса техники, природы и веры
Жажда жизни: феномен Игги Попа
Париж и Петр: как русский государь французского на руках носил
Фото
12
Один полицейский погиб, два получили ранения в результате стрельбы в Париже
12
Турция после референдума: как конституционная реформа изменит жизнь в стране
17
Баллистические ракеты, танки и авиация: что показала Северная Корея на военном параде
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тарханов: "Урал" подаст протест на работу судьи в матче с ФК "Зенит"
2
Российский военнослужащий убит в армянском городе Гюмри
3
Рекордсмен по пребыванию на орбите Геннадий Падалка решил покинуть отряд космонавтов
4
В Москве побит рекорд низкого атмосферного давления 36-летней давности
5
Как Франклин Рузвельт хотел купить себе немного Крыма
6
NASA опубликовало фотографию Земли и Луны с орбиты Сатурна
7
В Ялте открыли бюст 32-го президента США Франклина Рузвельта
Темы дня
Загрузка...
Реклама