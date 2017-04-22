Темер: Венесуэла будет исключена из МЕРКОСУР, если в стране не пройдут свободные выборы

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 апреля. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Венесуэла должна быть окончательно исключена из Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР), если Каракас не проведет в ближайшее время "свободные выборы". Об этом заявил президент Бразилии Мишел Темер в интервью испанскому агентству EFE.
"Во-первых, я считаю, что в ближайшее время должно быть найдено мирное решение для Венесуэлы посредством проведения свободных выборов и полного восстановления действия демократических принципов. Во-вторых, мы ожидаем встречи МЕРКОСУР, чтобы решить, что делать с Венесуэлой. Повторю, мы работаем надо тем, чтобы найти политическое решение для ситуации в Венесуэле, потому что так больше не может продолжаться. Это решение должно быть претворено в жизнь очень быстро, в противном случае, условий для нашего сосуществования в рамках МЕРКОСУР не будет", - сказал бразильский лидер.
Темер также добавил, что Бразилия предложила Венесуэле гуманитарную помощь в виде лекарств, однако официальный Каракас отказался принять ее. "Другой момент, который нас беспокоит, заключается в том, что множество венесуэльских иммигрантов въезжает в Бразилию через границу со штатом Рорайма. Сегодня там находятся тысячи венесуэльцев", - отметил он.
В декабре 2016 года страны-основательницы МЕРКОСУР (Аргентина, Бразилия, Уругвай, Парагвай) уведомили Каракас о приостановке членства Венесуэлы в организации, так как она не выполнила обязательства, взятые при вступлении в блок. Речь идет, в частности, о ратификации соглашения о защите прав человека, а также других документов, регулирующих отношения внутри блока.
В последние недели Венесуэла переживает обострение политического кризиса. Его причиной стали решения Верховного суда, касающиеся полномочий президента Николаса Мадуро и парламента, а также запрет одному из лидеров оппозиции Энрике Каприлесу, занимающему должность губернатора штата Миранда, претендовать на выборные должности в течение 15 лет.
На этом фоне в Венесуэле с начала месяца проходят масштабные акции протеста, организуемые противниками правительства, которые нередко перерастают в столкновения с полицией. По данным оппозиционного "Блока демократического единства", только 20 апреля на манифестациях пострадали более 220 человек. Прокатившаяся в ночь на пятницу по ряду районов Каракаса волна беспорядков и грабежей унесла жизни более 10 человек. Кроме того, глава неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум" Гонсало Имиоб заявил, что с начала месяца в стране были задержаны почти 1,3 тыс. человек.