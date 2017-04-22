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Король Саудовской Аравии произвел перестановки в правительстве и назначил посла в США

Международная панорама
22 апреля, 23:57 UTC+3 /Корр. ТАСС, Павел Прокофьев
Диппредставительство в Вашингтоне возглавил принц Халед бен Сальман Абдель Азиз Аль Сауд
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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 22 апреля. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд произвел перестановки в правительстве и назначил нового посла королевства в США. Соответствующие указы были подписаны в субботу.

Согласно декрету короля, главой диппредставительства Саудовской Аравии в Вашингтоне стал принц Халед бен Сальман Абдель Азиз Аль Сауд.

По решению монарха отправлены в отставку министр культуры и информации, а также глава министерства по делам государственной службы, в отношении последнего саудовский лидер распорядился начать расследование по возможным должностным нарушениям. Пост первого займет Авад бен Салех аль-Авад, обязанности министра по делам госслужбы перейдут Исаму бен Саиду.

В состав кабинета министров введена новая должность - государственный министр по вопросам энергетики, им стал Абдель Азиз бен Сальман.

Кроме того, король Сальман сменил глав ряда провинций страны и заместителей министров.

Советник министра обороны и второго наследного принца Мухаммеда бен Сальмана генерал Ахмед Асири назначен заместителем главы разведки. В указе монарха отмечается, что будет создан Центр национальной безопасности, подотчетный королевской канцелярии. 

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Персоны
Сауд, Сальман бен Абдель Азиз, Аль
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США Саудовская Аравия
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