Король Саудовской Аравии произвел перестановки в правительстве и назначил посла в США

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 22 апреля. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд произвел перестановки в правительстве и назначил нового посла королевства в США. Соответствующие указы были подписаны в субботу.

Согласно декрету короля, главой диппредставительства Саудовской Аравии в Вашингтоне стал принц Халед бен Сальман Абдель Азиз Аль Сауд.

По решению монарха отправлены в отставку министр культуры и информации, а также глава министерства по делам государственной службы, в отношении последнего саудовский лидер распорядился начать расследование по возможным должностным нарушениям. Пост первого займет Авад бен Салех аль-Авад, обязанности министра по делам госслужбы перейдут Исаму бен Саиду.

В состав кабинета министров введена новая должность - государственный министр по вопросам энергетики, им стал Абдель Азиз бен Сальман.

Кроме того, король Сальман сменил глав ряда провинций страны и заместителей министров.

Советник министра обороны и второго наследного принца Мухаммеда бен Сальмана генерал Ахмед Асири назначен заместителем главы разведки. В указе монарха отмечается, что будет создан Центр национальной безопасности, подотчетный королевской канцелярии.