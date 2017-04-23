Politico: летней резиденцией Трампа станет гольф-клуб в Нью-Джерси

ВАШИНГТОН, 23 апреля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Президент США Дональд Трамп вскоре после окончания сезона в его поместье "Мар-а-Лаго" в штате Флорида будет проводить выходные дни на территории принадлежащего ему гольф-клуба в Бедминстере (штат Нью-Джерси). Как напомнила газета Politico, именно в этом месте проводилась церемония бракосочетания его дочери Иванки с Джаредом Кушнером, который ныне занимает пост старшего помощника президента.

Как ожидается, американский лидер перестанет посещать "Мар-а-Лаго" в мае, однако точной даты, когда Трамп станет ездить в Бедминстер, пока также не сообщается. В Белом доме не поясняют, каким видом транспорта намерен пользоваться президент для того, чтобы добираться в Нью-Джерси из Вашингтона. Местные власти утверждают, что планируется использовать или "младшего брата" Air Force One - Boeing 757, - на котором глава государства будет долетать до Морристауна (штат Нью-Джерси), или он будет летать до Ньюарка и оттуда на вертолете непосредственно до гольф-клуба.

Ожидания и опасения

Как отмечают местные эксперты, поездки в летнюю резиденцию будут обходиться налогоплательщикам куда меньше, поскольку расходы на каждую поездку Трампа в "Мар-а-Лаго" в выходные составляют, по разным оценкам, от $700 тыс. до $3 млн. Вместе с тем перспектива скорых вояжей президента в маленький городок Бедминстер уже начинает тревожить местные власти, которые вспоминают, как в прошлом году Трамп, еще будучи избранным президентом США, приезжал в свой гольф-клуб и проводил там собеседования с будущими министрами. Каждая такая поездка была сопряжена с перекрытием движения автотранспорта по ряду улиц, пробками и усиленными мерами безопасности, расходы на которые была вынуждена покрывать городская администрация.

В этой связи мэр города Стивен Паркер высказал "Политико" свою обеспокоенность, а также информировал, что он уже направил в Вашингтон запрос на выделение городу дополнительных финсредств для компенсации предстоящих вскоре расходов на визиты Трампа. "Палм-Бич (город во Флориде, где находится поместье "Мар-а-Лаго". - Прим. ТАСС) - куда больше чем наш город, да и люди там богаче, чем у нас, - посетовал Паркер. - Надеюсь, это принимается во внимание?"

Гольф-клуб в Бедминстере

Территория нынешнего гольф-клуба была выкуплена в 1981 году главой одноименной автомобильной компании Джоном Делореаном, который примерно в том же году представил публике знаменитую модель, использовавшуюся в киносаге "Назад в будущее". В этом месте у Делореана было собственное поместье, здесь же располагался внушительных размеров личный гараж предпринимателя. В 2000 году владелец был объявлен банкротом, и в 2002-м недвижимость выкупил за 35 млн долларов бизнесмен Трамп. В 2004 году на этом месте был построен гольф-клуб площадью 216 гектаров.

Трамп часто проводил в Бедминстере уик-энды до того, как начал свою предвыборную кампанию, а в 2009-м году здесь состоялась свадьба его старшей дочери Иванки и Джареда Кушнера. У них на территории поместья есть собственный коттедж. Также примечательно, что именно в этом гольф-клубе учится играть в гольф младший сын Трампа Бэррон.