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Глава МИД КНР: ключ к решению проблемы Корейского полуострова не находится в руках Китая

Международная панорама
23 апреля, 16:24 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Николай Селищев
При этом, по словам Ван И, китайская сторона предпринимает все возможные усилия для установления стабильности в регионе
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ПЕКИН, 23 апреля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Китай не располагает мерами, способными привести к окончательному урегулированию ситуации на Корейском полуострове, однако предпринимает все возможные усилия для решения этой проблемы. Об этом сообщил глава китайского внешнеполитического ведомства Ван И.

"Несмотря на то, что позиция Пекина отнюдь не противоречива, ключ к урегулированию вопроса Корейского полуострова не в руках китайской стороны, - заявил он в Афинах, отвечая на вопрос журналистов. - Однако мы не перестаем прилагать усилия к восстановлению диалога, стремясь к миру на полуострове и стабильности в регионе".

По словам Ван И, в последнее время КНР выступила с рациональной инициативой (Пхеньян замораживает ракетно-ядерную программу в обмен на прекращение американо-южнокорейских военных маневров - прим. ТАСС), которую "поддерживает все больше стран мира".

"Мы уже достаточно наслушались протестных заявлений (со стороны КНДР и Республики Корея - прим. ТАСС) и нуждаемся в мирной риторике", подчеркнул он.

Дипломат добавил, что Китай намерен продолжить выступать с ответственной позиции, поддерживая диалог с каждой из заинтересованных сторон ради урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова.

В настоящий момент китайский министр находится с официальным визитом в Греции.

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Ван И
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Ситуация на Корейском полуострове
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