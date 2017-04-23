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Пять предполагаемых террористов из "Аль-Каиды" ликвидированы в Йемене

Международная панорама
23 апреля, 18:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, апреля. /ТАСС
Также сообщается о гибели трех мирных жителей
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МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Пять предполагаемых боевиков международной террористической сети "Аль-Каида" (запрещена в РФ), действующей на территории Йемена, уничтожены на юге страны. Об этом сообщило агентство France-Presse (AFP).

По информации источника агентства в структурах безопасности Йемена, инцидент произошел в провинции Шабва. Беспилотник, принадлежащий США, нанес удар по автомобилю, в котором находились пять предполагаемых членов "Аль-Каиды".

Кроме того, агентство сообщило о гибели трех мирных жителей.

В Йемене с августа 2014 года не прекращается противостояние между правительством и шиитскими мятежниками-хуситами.

Этим пользуются многочисленные террористические организации, в том числе "Аль-Каида на Аравийском полуострове" и "Исламское государство" (обе запрещены в РФ), которые нередко предпринимают вылазки.

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