Пять предполагаемых террористов из "Аль-Каиды" ликвидированы в Йемене

Президент EJU Соловейчик назвал ожидаемой победу российских дзюдоистов на ЧЕСпорт 23 апреля, 19:49
Шалимов: "Краснодар" никогда не будет возмущаться судейством в РФПЛСпорт 23 апреля, 19:47
Первый зачет сдан: российские гимнасты успешно выступили на чемпионате ЕвропыСпорт 23 апреля, 19:42
"Арсенал" победил "Манчестер Сити" и сыграет с "Челси" в финале Кубка АнглииСпорт 23 апреля, 19:36
Сборная России сравняла счет в матче Кубка Федерации по теннису с командой БельгииСпорт 23 апреля, 19:16
Российские дзюдоисты начали олимпийский цикл с общекомандной победы на чемпионате ЕвропыСпорт 23 апреля, 19:11
МИД РФ: подрыв автомобиля ОБСЕ в Донбассе - провокация для срыва урегулирования конфликтаПолитика 23 апреля, 18:58
"Краснодар" победил "Арсенал" в матче чемпионата РоссииСпорт 23 апреля, 18:53
Юношеская сборная России по хоккею завоевала бронзу ЧМ, обыграв шведовСпорт 23 апреля, 18:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Пять предполагаемых боевиков международной террористической сети "Аль-Каида" (запрещена в РФ), действующей на территории Йемена, уничтожены на юге страны. Об этом сообщило агентство France-Presse (AFP).
По информации источника агентства в структурах безопасности Йемена, инцидент произошел в провинции Шабва. Беспилотник, принадлежащий США, нанес удар по автомобилю, в котором находились пять предполагаемых членов "Аль-Каиды".
Кроме того, агентство сообщило о гибели трех мирных жителей.
В Йемене с августа 2014 года не прекращается противостояние между правительством и шиитскими мятежниками-хуситами.
Этим пользуются многочисленные террористические организации, в том числе "Аль-Каида на Аравийском полуострове" и "Исламское государство" (обе запрещены в РФ), которые нередко предпринимают вылазки.