Госдеп в курсе задержания американца в КНДР, но не разглашает детали

ВАШИНГТОН, 23 апреля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Госдепартамент США осведомлен о задержании соотечественника в КНДР, однако никаких подробностей, связанных со сложившейся ситуацией, не разглашает в целях безопасности. Такое пояснение относительно появившихся в СМИ сведений дало в письменном виде американское внешнеполитическое ведомство.

"Мы в курсе сообщений о том, что гражданин США задержан в Северной Корее. Защита американских граждан является одним из приоритетов Госдепартамента. В тех случаях, когда американцев задерживают в КНДР, мы работаем с посольством Швеции, которое представляет интересы США в Северной Корее. По соображениям безопасности других комментариев мы не даем", - говорится в заявлении.

Ранее агентство Yonhap со ссылкой на правительственные источники проинформировало о том, что гражданин США корейского происхождения по неизвестной причине был задержан на текущей неделе в КНДР.

Отмечается, что мужчину примерно 50 лет по фамилии Ким взяли под стражу в аэропорту Пхеньяна, откуда он должен был вылететь из страны.

Также известно, что американец ранее преподавал в одном из университетов в Яньбянь-Корейском автономном округе Китая. В КНДР он участвовал в различных программах по оказанию гуманитарной помощи.

Это уже третий гражданин США, задержанный северокорейской стороной за последние несколько лет.