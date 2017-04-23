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Госдеп в курсе задержания американца в КНДР, но не разглашает детали

Международная панорама
23 апреля, 19:12 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров
Никаких подробностей, связанных со сложившейся ситуацией, ведомство не разглашает в целях безопасности
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ВАШИНГТОН, 23 апреля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Госдепартамент США осведомлен о задержании соотечественника в КНДР, однако никаких подробностей, связанных со сложившейся ситуацией, не разглашает в целях безопасности. Такое пояснение относительно появившихся в СМИ сведений дало в письменном виде американское внешнеполитическое ведомство.

"Мы в курсе сообщений о том, что гражданин США задержан в Северной Корее. Защита американских граждан является одним из приоритетов Госдепартамента. В тех случаях, когда американцев задерживают в КНДР, мы работаем с посольством Швеции, которое представляет интересы США в Северной Корее. По соображениям безопасности других комментариев мы не даем", - говорится в заявлении.

Ранее агентство Yonhap со ссылкой на правительственные источники проинформировало о том, что гражданин США корейского происхождения по неизвестной причине был задержан на текущей неделе в КНДР.

Отмечается, что мужчину примерно 50 лет по фамилии Ким взяли под стражу в аэропорту Пхеньяна, откуда он должен был вылететь из страны.

Также известно, что американец ранее преподавал в одном из университетов в Яньбянь-Корейском автономном округе Китая. В КНДР он участвовал в различных программах по оказанию гуманитарной помощи.

Это уже третий гражданин США, задержанный северокорейской стороной за последние несколько лет.

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