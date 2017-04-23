Меркель: заключение соглашения о свободной торговле ЕС и США остается "в поле зрения"

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ГАННОВЕР (Германия), 23 апреля. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель убеждена, что тема заключения соглашения о свободной торговле между ЕС и США остается в повестке дня новой американской администрации. Об этом она заявила на открытии Ганноверской ярмарки.
"У меня складывается ощущение после моего визита в Вашингтон, что переговоры ЕС с США о свободной торговле вполне находятся в поле зрения", - сказала она.
Меркель также подчеркнула, что ФРГ как председатель "Большой двадцатки" продолжит отстаивать важность сохранения свободной торговли. "Мы выступаем за укрепление международной торговой системы и ВТО", - сказала канцлер. При этом в начале марта министрам финансов "двадцатки" не удалось на встрече в германском Баден-Бадене согласовать заявление в поддержку свободной торговли из-за позиции США.
Глава кабмина ФРГ также выразила надежду на то, что и переговоры о выходе Великобритании из Евросоюза позволят в итоге сохранить торговые связи. "Важно, чтобы все 27 стран ЕС выступали с единой позицией, чтобы мы защищали преимущества нашего внутреннего рынка ЕС", - подчеркнула Меркель. "Мы хотим в будущем иметь хорошие отношения с Великобританией, но при этом стремимся сохранить для себя преимущества европейского рынка", - заключила она.