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Меркель: заключение соглашения о свободной торговле ЕС и США остается "в поле зрения"

Международная панорама
23 апреля, 20:39 UTC+3 ГАННОВЕР (Германия) (Германия) 23, апреля. /ТАСС
Канцлер заявила, что ФРГ как председатель G20 продолжит отстаивать важность сохранения свободной торговли
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ГАННОВЕР (Германия), 23 апреля. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель убеждена, что тема заключения соглашения о свободной торговле между ЕС и США остается в повестке дня новой американской администрации. Об этом она заявила на открытии Ганноверской ярмарки.

"У меня складывается ощущение после моего визита в Вашингтон, что переговоры ЕС с США о свободной торговле вполне находятся в поле зрения", - сказала она.

Меркель также подчеркнула, что ФРГ как председатель "Большой двадцатки" продолжит отстаивать важность сохранения свободной торговли. "Мы выступаем за укрепление международной торговой системы и ВТО", - сказала канцлер. При этом в начале марта министрам финансов "двадцатки" не удалось на встрече в германском Баден-Бадене согласовать заявление в поддержку свободной торговли из-за позиции США.

Глава кабмина ФРГ также выразила надежду на то, что и переговоры о выходе Великобритании из Евросоюза позволят в итоге сохранить торговые связи. "Важно, чтобы все 27 стран ЕС выступали с единой позицией, чтобы мы защищали преимущества нашего внутреннего рынка ЕС", - подчеркнула Меркель. "Мы хотим в будущем иметь хорошие отношения с Великобританией, но при этом стремимся сохранить для себя преимущества европейского рынка", - заключила она.

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