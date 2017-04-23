Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Порошенко предложил активизировать вопрос о миротворческом контингенте ООН в Донбассе

Международная панорама
23 апреля, 21:31 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 23, апреля. /ТАСС
Президент Украины провел телефонные переговоры с госсекретарем Рексом Тиллерсеном и обсудил с ним результаты американо-российских переговоров в Москве 12 апреля
Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/VALDA KALNINA

КИЕВ, 23 апреля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко считает необходимым активизировать рассмотрение вопроса о размещении в Донбассе международного миротворческого контингента под эгидой ООН. Об этом он заявил во время телефонного разговора с госсекретарем Рексом Тиллерсеном.

"Президент предложил активизировать рассмотрение вопроса о размещении в Донбассе международного миротворческого контингента под эгидой ООН", - говорится в сообщении пресс-службы главы украинского государства.

Собеседники также обсудили итоги телефонного разговора в нормандской формате 18 апреля и результаты американо-российских переговоров в Москве 12 апреля.

Кроме того, были обсуждены вопросы укрепления стратегического партнерства между Украиной и США, а также график двусторонних контактов, в том числе на высшем уровне.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Тиллерсон, Рекс Порошенко, Петр Алексеевич
Темы
Кризис на Украине
Страны
США Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: чудеса техники, природы и веры
Жажда жизни: феномен Игги Попа
Париж и Петр: как русский государь французского на руках носил
Фото
9
Все кандидаты на пост президента Франции проголосовали на выборах
6
Демонстранты потребовали от NYT прекратить лгать о России и Сирии
12
Один полицейский погиб, два получили ранения в результате стрельбы в Париже
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Bloomberg: цены на бензин в США и РФ в I квартале 2017 года почти сравнялись
2
Первый тур президентских выборов во Франции. Онлайн
3
Трамп в первые 100 дней президентства стал самым непопулярным лидером за 65 лет
4
СК возбудил дело после инцидента с детской скорой помощью в Москве
5
Эйро, Казнёв, Фийон и Амон призвали французов голосовать за Макрона
6
СМИ: Макрон лидирует среди проживающих в США и Канаде французов
7
Во Французской Полинезии погибли двое российских аквалангистов
Темы дня
Загрузка...
Реклама