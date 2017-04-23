Порошенко предложил активизировать вопрос о миротворческом контингенте ООН в Донбассе

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КИЕВ, 23 апреля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко считает необходимым активизировать рассмотрение вопроса о размещении в Донбассе международного миротворческого контингента под эгидой ООН. Об этом он заявил во время телефонного разговора с госсекретарем Рексом Тиллерсеном.
"Президент предложил активизировать рассмотрение вопроса о размещении в Донбассе международного миротворческого контингента под эгидой ООН", - говорится в сообщении пресс-службы главы украинского государства.
Собеседники также обсудили итоги телефонного разговора в нормандской формате 18 апреля и результаты американо-российских переговоров в Москве 12 апреля.
Кроме того, были обсуждены вопросы укрепления стратегического партнерства между Украиной и США, а также график двусторонних контактов, в том числе на высшем уровне.