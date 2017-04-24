Эксперты: итогом первого тура выборов во Франции стала победа внесистемных кандидатов

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Победа внесистемных кандидатов и крах политики традиционных политических сил Франции стали основным результатом состоявшегося в воскресенье первого тура президентских выборов в этой стране. Такое мнение по итогам первого тура президентской гонки во Франции выразили опрошенные ТАСС эксперты.

Руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский считает, что речь может идти вообще о смене политических поколений. "Огромному большинству избирателей надоели прежние представители элиты, прежнего политического класса, - считает эксперт. - Буквально три поколения были сведены этими выборами с авансцены политической жизни. После следующих парламентских выборов, которые будут в июне, по всей видимости, останется только половина депутатов, которые на сегодняшний день имеют мандаты; такого во Франции не было, пожалуй, с 1958 года".

"Это редкое явление - одновременная смена политических поколений, а также не просто партий у власти, а смена целой системы, - сказал он. - Две партии, которые сменяли друг друга последние 50 лет, себя изжили в том виде, в каком они есть сейчас. Им отказано в доверии".

Старший научный сотрудник Института Европы ИМЭМО РАН Андрей Кудрявцев со своей стороны также отметил, что основным итогом первого тура голосования стало выбывание республиканцев и социалистов из борьбы за президентский пост. "Основные партии - я имею в виду республиканцев и социалистов, которые находились у власти последние 30-40 лет, не присутствуют во втором туре, они сметены, - подчеркнул он. - За этим стоят колоссальные неудачи в области экономики в течение последних десятилетий как французских правых, так и левых. Ни тем, ни другим не удалось найти выхода из тяжелого кризиса, в котором оказалась в целом Западная Европа и Франция в частности, и проигрыш - та цена, которую им пришлось заплатить за неспособность найти выход из кризисных ситуаций".

"Поэтому, - продолжил Кудрявцев, - победили несистемные кандидаты - это крайне правая Марин Ле Пен и Эмманюэль Макрон, хотя с Макроном все сложнее: и по карьере, и по образованию это человек абсолютно системный, однако он представил себя в качестве несистемного человека и такой подход ему помог".

Параллели с американскими выборами

Научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ), специалист по Франции Надежда Узунова отмечает параллели в избирательных кампаниях США и Франции. "Довольно интересно, что во Франции проводят параллели между американской и французской президентскими кампаниями, - сказала она. - Марин Ле Пен сравнивают с Дональдом Трампом, Эмманюэля Макрона - с Хиллари Клинтон, а лидера леворадикального движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона - с Берни Сандерсом. Это свидетельствует о том, что во французском обществе существует запрос на справедливость".

"Есть еще один нюанс, который проявился в ходе предвыборной борьбы в США между Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон - многие французские избиратели открыто не декларируют свое желание поддержать Марин Ле Пен, как ранее американские избиратели не афишировали своих симпатий в отношении Трампа, - отметила специалист РИСИ. - В этом смысле могут быть сюрпризы во втором туре выборов. Электорат Фийона, обиженный и оскорбленный той травлей, которую устроили их кандидату в предвыборный период, в своей значительной части может перейти к Марин Ле Пен".

Кто победит во втором туре?

"Сейчас во Франции срабатывает старая примета: при анализе политических событий выборов принято считать, что в первом туре голосуют сердцем, то есть голосуют за тех, кто нравится, - сказал эксперт Института Европы РАН Юрий Рубинский. - Во втором - против того, кто больше всего не нравится. Эта несколько непривычная логика в мажоритарной системе очень важна: многие избиратели будут голосовать не "за", а "против". Мне кажется, что и левые, и правые избиратели будут обращать внимание не только на вопросы безопасности, борьбы с терроризмом и международные дела, французы будут в первую очередь руководствоваться убедительностью социально-экономических программ кандидатов".

Эксперт РИСИ Надежда Узунова отметила, что "традиционно во Франции выигрывает тот, кто одержал победу в первом туре выборов". "Кроме того, за Макроном стоят очень и очень серьезные представители элиты, его проигрыш маловероятен", - считает она.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Андрей Кудрявцев отметил, что "все опросы, которые проводились до первого тура и которые касались второго тура, говорили о том, что кто бы ни был против Ле Пен во втором туре, тот одержит над ней победу". "Если доверять этим результатам, то Марин Ле Пен гарантированно проигрывает Макрону во втором туре", - сказал он.

"Победа Эмманюэля Макрона во втором туре выборов более вероятна", - сказал Кудрявцев, однако пояснил, что многое будет зависеть от труднопрогнозируемого поведения электората во втором туре. "Есть один момент: он связан с дифференцированным неучастием, то есть во втором туре воздержатся от голосования люди, которые, например голосовали за Франсуа Фийона и которые не доверяют Эмманюэлю Макрону, воспринимают его как левого кандидата, несмотря на то, что он себя позиционирует как центрист. Есть и крайне левые избиратели, которые голосовали за Жан-Люка Меланшона, и для них Макрон - ни правый, ни левый, а какой-то непонятный центрист".

"Эти избиратели - и с правой, и с левой части политического спектра - могут не принять участие в голосовании, - продолжил он. - Не то чтобы они будут голосовать за Ле Пен, они просто могут не проголосовать. И если это будет иметь сколько-нибудь массовое явление, то при определенном стечении обстоятельств этот фактор может существенно повысить шансы Марин Ле Пен: за нее проголосует тот же костяк, что голосовал в первом туре, плюс небольшое количество тех, кто выступает против Макрона. Таким образом, дифференцированное воздержание (от голосования) может повысить ее шансы".

Эксперт РИСИ Надежда Узунова также склонна считать, что к Ле Пен может перейти часть электората выбывших из президентской гонки кандидатов. "Интересно, что в плане философском, в вопросах французской идентичности, платформа Фийона пересекалась с платформой Ле Пен, а вот в части экономической и социальной ее программа близка избирателям Жан-Люка Меланшона, - отметила она. - За Ле Пен голосуют многие рабочие, так что нельзя исключить, что многие наемные сотрудники, работающие за зарплату и поддерживавшие Меланшона, во втором туре выборов отдадут свои голоса в пользу Марин Ле Пен".

Параллели между выборами в 2002 и 2017 годах неуместны

Надежда Узунова считает, что не следует проводить некие параллели с ситуацией 2002 года, когда отец Марин Ле Пен, создатель и до недавнего времени - лидер "Национального фронта" Жан-Мари Ле Пен неожиданно для многих вышел во второй тур выборов, в котором боролся за президентское кресло с Жаком Шираком.

"Не думаю, что можно проводить параллели, - сказала она. - Во-первых, уже не 2002 год, многое изменилось в мире. Во-вторых, и Марин Ле Пен не является абсолютной последовательницей своего отца. В-третьих, Эмманюэль Макрон - совсем не Жак Ширак, его фигура во французском обществе вызывает очень много вопросов, он является ставленником олигархии, чего ни он сам, ни олигархи никогда не скрывали".

"Однако его фигура устраивает далеко не весь крупный французский бизнес, - продолжила Узунова. - Часть очень крупного бизнеса поддерживала Франсуа Фийона, в чем его неоднократно упрекали оппоненты. Это вовсе не значит, что этот бизнес будет поддерживать Ле Пен, это означает, что у этой части бизнес-элиты возникнут серьезные разногласия с теми, кто оказал поддержку Макрону".

Распределение политических сил во втором туре - главный вопрос

Руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский убежден, что важнейшим вопросом становится расстановка политических сил во втором туре выборов. "Самый главный вопрос - как будут распределяться политические силы, то есть, те избиратели, которые голосовали, прежде всего, за двух кандидатов второго ряда, Франсуа Фийона и Жан-Люка Меланшона, - сказал он. - То, каким будет распределение, решит весь исход выборов. Главное сейчас - кто из вышедших во второй тур получит большинство".

"Ясно одно - социалистическая партия и ее кандидат с треском проиграли, и партия в нынешнем виде не имеет будущего", - вновь подчеркнул он.

Отношения с Россией

По мнению Рубинского, "тот факт, что среди 11 кандидатов, и даже среди четырех ведущих кандидатов значительное большинство высказывались позитивно в отношении нашей страны, уже говорит о многом: кто бы ни победил, с этим нужно будет считаться".

Эксперт ИМЭМО РАН Андрей Кудрявцев, говоря о перспективах отношения Франции с Россией, с одной стороны отметил позитивный настрой Марин Ле Пен к восстановлению связей с Москвой, а с другой напомнил, что Эмманюэль Макрон является "человеком непомерно европейских и атлантических ориентаций". "В любом случае Россия будет иметь и развивать отношения с любым президентом, которого изберут французы, - подчеркнул он. - С любым президентом Франции Россия будет продолжать активно работать и стремиться наладить отношения партнерства и взаимодействия".

Согласно промежуточным итогам первого тура выборов, подведенным на основе подсчета 40 млн бюллетеней, в первом туре президентских выборов лидирует лидер движения "На марше" Эмманюэль Макрон с результатом 23,54% голосов, а председатель "Национального фронта" Марин Ле Пен получает 22,33%. Второй тур выборов запланирован на 7 мая.