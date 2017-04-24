Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Молодежная лига КНДР пообещала "на одном дыхании освободить" Южную Корею

Международная панорама
24 апреля, 1:25 UTC+3 ПХЕНЬЯН /Корр. ТАСС, Юрий Сидоров
В заявлении лиги говорится, что молодежь КНДР ждет приказа, чтобы "с пятью миллионами атомных бомб беспощадно смести с лица земли дьяволов, стремящихся ввергнуть в ядерную катастрофу нерушимую страну"
Поделиться
Материал из 1 страницы

ПХЕНЬЯН, 24 апреля. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Молодежная лига КНДР объявила о намерении в ходе конфронтации с США "на одном дыхании освободить Южную Корею и разрушить все цитадели империи зла в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

Как отмечается в опубликованном в газетах заявлении представителя этой организации, "молодежь КНДР ожидает приказа из штаб-квартиры революции, чтобы с пятью миллионами атомных бомб беспощадно смести с лица земли дьяволов, стремящихся ввергнуть в ядерную катастрофу нерушимую страну".

Читайте также новости по теме:
Ракетные запуски в КНДР
КНДР обещает начать войну за воссоединение Севера и Юга в ответ на провокации США
МИД КНДР осудил Австралию, "слепо копирующую политику США"
Пенс: США продолжат добиваться сохранения безъядерного статуса Корейского полуострова

"Мир станет свидетелем того, как молодежь народной республики уничтожит агрессоров и провокаторов на всей планете и устроит фейерверк по случаю окончательной победы",- подчеркивается в заявлении Лиги, объединяющей 5 млн человек. Оно стало ответом на стремление "США и Южной Кореи, открыто рассуждающих о превентивном ударе, оскорбить достоинство КНДР и свергнуть ее социалистическую систему".

В Пхеньяне выражают серьезную озабоченность в связи с провокационными действиями США, включая выдвижение к берегам Корейского полуострова авианосной ударной группы (АУГ) ВМС США во главе с атомным авианосцем Carl Vinson. Об этом свидетельствует все более воинственная риторика местных средств массовой информации. Так, правительственная газета "Минчжу Чосон" предупредила, что Корейская народная армия "нанесет беспощадные удары по своим противникам в случае малейших провокаций с их стороны". Причем, судя по опубликованной в субботу статье, эти удары будут обладать "такой разрушительной силой", что "армии США и их марионеток будут уничтожены до последнего человека, и никто не сможет подписать акт о безоговорочной капитуляции".

В свою очередь "Нодон синмун", выражающая мнение ЦК Трудовой партии Кореи, объявила о готовности КНДР одним ударом уничтожить авианосец Carl Vinson.

Ранее, 9 апреля, Тихоокеанское командование Вооруженных сил США подтвердило, что АУГ ВМС США во главе с атомным авианосцем Carl Vinson направляется в сторону Корейского полуострова. В состав группы входят также палубное авиакрыло CVW-2 (Carrier Air Wing), ракетные эсминцы Michael Murphy и Wayne E. Meyer, оснащенные боевой информационно-управляющей системой Aegis, ракетный крейсер Lake Champlain. Как сообщил вице-президент США Майкл Пенс после состоявшихся в Сиднее переговоров с премьер-министром Австралии Малколмом Тернбуллом, ожидается, что авианосец придет в Японское море в ближайшие дни, "до конца текущего месяца".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ракетные запуски в КНДР
Страны
КНДР
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: чудеса техники, природы и веры
Жажда жизни: феномен Игги Попа
Париж и Петр: как русский государь французского на руках носил
Фото
9
Все кандидаты на пост президента Франции проголосовали на выборах
6
Демонстранты потребовали от NYT прекратить лгать о России и Сирии
12
Один полицейский погиб, два получили ранения в результате стрельбы в Париже
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эксперты: итогом первого тура выборов во Франции стала победа внесистемных кандидатов
2
На севере Подмосковья произошло ДТП с участием пяти автомобилей
3
СК возбудил дело после инцидента с детской скорой помощью в Москве
4
Первый тур президентских выборов во Франции. Онлайн
5
Bloomberg: цены на бензин в США и РФ в I квартале 2017 года почти сравнялись
6
Трамп обратил внимание на то, что почти все американцы не пожалели, проголосовав за него
7
Порошенко предложил активизировать вопрос о миротворческом контингенте ООН в Донбассе
Темы дня
Загрузка...
Реклама