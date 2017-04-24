Молодежная лига КНДР пообещала "на одном дыхании освободить" Южную Корею

ПХЕНЬЯН, 24 апреля. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Молодежная лига КНДР объявила о намерении в ходе конфронтации с США "на одном дыхании освободить Южную Корею и разрушить все цитадели империи зла в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

Как отмечается в опубликованном в газетах заявлении представителя этой организации, "молодежь КНДР ожидает приказа из штаб-квартиры революции, чтобы с пятью миллионами атомных бомб беспощадно смести с лица земли дьяволов, стремящихся ввергнуть в ядерную катастрофу нерушимую страну".

"Мир станет свидетелем того, как молодежь народной республики уничтожит агрессоров и провокаторов на всей планете и устроит фейерверк по случаю окончательной победы",- подчеркивается в заявлении Лиги, объединяющей 5 млн человек. Оно стало ответом на стремление "США и Южной Кореи, открыто рассуждающих о превентивном ударе, оскорбить достоинство КНДР и свергнуть ее социалистическую систему".

В Пхеньяне выражают серьезную озабоченность в связи с провокационными действиями США, включая выдвижение к берегам Корейского полуострова авианосной ударной группы (АУГ) ВМС США во главе с атомным авианосцем Carl Vinson. Об этом свидетельствует все более воинственная риторика местных средств массовой информации. Так, правительственная газета "Минчжу Чосон" предупредила, что Корейская народная армия "нанесет беспощадные удары по своим противникам в случае малейших провокаций с их стороны". Причем, судя по опубликованной в субботу статье, эти удары будут обладать "такой разрушительной силой", что "армии США и их марионеток будут уничтожены до последнего человека, и никто не сможет подписать акт о безоговорочной капитуляции".

В свою очередь "Нодон синмун", выражающая мнение ЦК Трудовой партии Кореи, объявила о готовности КНДР одним ударом уничтожить авианосец Carl Vinson.

Ранее, 9 апреля, Тихоокеанское командование Вооруженных сил США подтвердило, что АУГ ВМС США во главе с атомным авианосцем Carl Vinson направляется в сторону Корейского полуострова. В состав группы входят также палубное авиакрыло CVW-2 (Carrier Air Wing), ракетные эсминцы Michael Murphy и Wayne E. Meyer, оснащенные боевой информационно-управляющей системой Aegis, ракетный крейсер Lake Champlain. Как сообщил вице-президент США Майкл Пенс после состоявшихся в Сиднее переговоров с премьер-министром Австралии Малколмом Тернбуллом, ожидается, что авианосец придет в Японское море в ближайшие дни, "до конца текущего месяца".