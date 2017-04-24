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В посольстве Швеции в КНДР подтвердили данные СМИ о задержании американца

Международная панорама
24 апреля, 7:34 UTC+3 ПХЕНЬЯН /Корр. ТАСС, Юрий Сидоров
По данным некоторых зарубежных СМИ, гражданин США корейского происхождения был задержан в аэропорту Пхеньяна по неизвестной причине
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ПХЕНЬЯН, 24 апреля. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Гражданин США был задержан в КНДР в минувшую субботу. Соответствующую информацию подтвердили корреспонденту ТАСС в посольстве Швеции в Пхеньяне.

"Нам известно о задержании американского гражданина", - сообщил представитель шведской дипмиссии. Он воздержался от каких-либо комментариев. Пресса КНДР пока ничего не сообщает об этом инциденте.

По данным некоторых зарубежных СМИ, гражданин США корейского происхождения был задержан в КНДР по неизвестной причине. Отмечается, что мужчина примерно 50 лет по фамилии Ким был задержан в аэропорту Пхеньяна, откуда он должен был вылететь из страны. Также известно, что американец ранее преподавал в одном из университетов в Яньбянь-Корейском автономном округе в Китае, в Северной Корее он участвовал в различных программах, осуществляющих гуманитарную помощь. Это уже третий гражданин США, задержанный северокорейской стороной за последние несколько лет.

В прошлом году американский студент Отто Фредерик Вомбиер был приговорен Верховным судом КНДР к 15 годам тюремного заключения с отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии. Его обвинили в попытке "подорвать единство корейского народа". Студент прибыл в КНДР 25 декабря 2015 года из Пекина в составе туристической группы. Ночью 1 января, как было установлено, он пробрался в служебное помещение предназначенной для иностранных туристов гостиницы и сорвал со стены вывешенный там корейский политический плакат. Вомбиер признал свою вину.

Другой гражданин США корейского происхождения Ким Дон Чхоль в прошлом году был приговорен к пожизненному заключению за шпионаж. 62-летний обвиняемый был задержан на территории торгово-экономической зоны Расон (северо-восток страны), где, как утверждал он сам, находился "для участия в предпринимательской и благотворительной деятельности". Ким Дон Чхоль признался, что по заданию разведки Южной Кореи занимался сбором информации, в том числе военного характера, передавал сведения о настроениях среди северокорейского населения и об обстановке на продовольственных рынках.

США и КНДР не имеют дипломатических отношений. Между двумя странами многие годы сохраняются напряженные отношения. Интересы Вашингтона в Пхеньяне представляет посольство Швеции.

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