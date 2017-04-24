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Китай надеется на урегулирование вопроса с задержанием американца в КНДР

Международная панорама
24 апреля, 11:00 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Николай Селищев
Ранее южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на правительственные источники сообщило о том, что гражданин США корейского происхождения по неизвестной причине был задержан на минувшей неделе в КНДР
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ПЕКИН, 24 апреля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Власти Китая надеются, что инцидент с недавнем задержанием гражданина США в КНДР будет урегулирован. Об этом  заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Мы обратили внимание на эту новость и надеемся, что заинтересованные стороны урегулируют эту проблему оптимальным образом", - отметил дипломат, выступая на регулярном брифинге.

Ранее южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на правительственные источники сообщило о том, что гражданин США корейского происхождения по неизвестной причине был задержан на минувшей неделе в КНДР. Отмечается, что мужчину по фамилии Ким взяли под стражу в аэропорту Пхеньяна, откуда он должен был вылететь из страны. Также известно, что он ранее преподавал в одном из университетов в Яньбянь-Корейском автономном округе Китая (провинция Цзилинь, северо-восток КНР). В КНДР задержанный участвовал в различных программах по оказанию гуманитарной помощи.

Это уже третий гражданин США, задержанный северокорейской стороной за последние несколько лет.

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