Китай надеется на урегулирование вопроса с задержанием американца в КНДР

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ПЕКИН, 24 апреля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Власти Китая надеются, что инцидент с недавнем задержанием гражданина США в КНДР будет урегулирован. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
"Мы обратили внимание на эту новость и надеемся, что заинтересованные стороны урегулируют эту проблему оптимальным образом", - отметил дипломат, выступая на регулярном брифинге.
Ранее южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на правительственные источники сообщило о том, что гражданин США корейского происхождения по неизвестной причине был задержан на минувшей неделе в КНДР. Отмечается, что мужчину по фамилии Ким взяли под стражу в аэропорту Пхеньяна, откуда он должен был вылететь из страны. Также известно, что он ранее преподавал в одном из университетов в Яньбянь-Корейском автономном округе Китая (провинция Цзилинь, северо-восток КНР). В КНДР задержанный участвовал в различных программах по оказанию гуманитарной помощи.
Это уже третий гражданин США, задержанный северокорейской стороной за последние несколько лет.