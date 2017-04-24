По делу о теракте в Стокгольме задержан еще один подозреваемый

СТОКГОЛЬМ, 24 апреля. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева /. Новый подозреваемый в причастности к организации теракта в Стокгольме задержан в Швеции. Об этом сообщили в правоохранительных органах страны.

"Задержание осуществлено полицией и полицией безопасности (СЕПО) после переработки большого количества материалов в рамках расследования", - отмечается в пресс-релизе полиции.

Подозреваемый был задержан 23 апреля, решение о мере пресечения ему будет принято до 26 апреля. Дополнительной информации о задержанном и его причастности к теракту пока не приводится.

7 апреля угнанный грузовик, принадлежащий компании "Спендрупс", совершил наезд на людей на улице Дроттнинггатан в центре Стокгольма, проехав по ней 550 метров. По данным полиции, четверо погибли, 15 человек пострадали. По делу о теракте суд заключил под стражу предполагаемого водителя, 39-летнего Рахмата Акилова из Узбекистана. Обвинения ему будет предъявлены до 11 мая.