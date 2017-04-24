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Фэллон: Великобритания сохраняет право на превентивное применение ядерного оружия

Международная панорама
24 апреля, 13:10 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Игорь Броварник
Ранее лидер Лейбористской партии Джерем Корбин заявил, что важно "добиться безъядерного мира"
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ЛОНДОН, 24 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Великобритания оставляет за собой право на превентивный удар с использованием ядерного оружия. Об этом  в эфире вещательной корпорации Би-би-си заявил министр обороны Соединенного Королевства Майкл Фэллон.

"Мы дали ясно понять, что при самых крайних обстоятельствах нельзя исключить применения ядерного оружия в качестве превентивного удара", - сказал он.

На вопрос ведущего, может ли он конкретизировать при каких именно обстоятельствах Лондон готов применить ядерное оружие, глава британского Минобороны ответил: "Лучше их не обозначать и не описывать, поскольку это сыграет на руку нашим врагам и сделает ядерное сдерживание менее убедительным". "Вся суть такого сдерживания заключается в том, чтобы оставить чувство неопределенности в сознании всех, кто мог бы подумать о применении (ядерного) оружия против нашей страны", - отметил Фэллон.

Высказывания главы оборонного ведомства Соединенного Королевства связано с заявлением лидера Лейбористской партии Джереми Корбина, который  в интервью Би-би-си в очередной раз подчеркнул, что важно "добиться безъядерного мира". "Я дал понять, что не будет первого применения (ядерного оружия со стороны Великобритании). Я также высказывался о том, что любое применение ядерного оружия станет катастрофой для всего мира. Мы должны руководствоваться процессом, благодаря которому сможем добиться мира и стабильности", - сказал Корбин, подчеркнув, что программа модернизации ядерного потенциала страны может быть исключена из предвыборного манифеста лейбористов в преддверии досрочных всеобщих парламентских выборов 8 июня.

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