Трамп: стена на границе с Мексикой поможет защитить молодежь США от наркотиков

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МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Стена на границе с Мексикой будет препятствовать притоку в Соединенные Штаты наркотиков и отравлению американской молодежи. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп в Twitter.
"Стена является важным инструментом для того, чтобы наркотики прекратили проникать в нашу страну и отравлять нашу молодежь (и многих других)", - считает он.
The Wall is a very important tool in stopping drugs from pouring into our country and poisoning our youth (and many others)! If— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 апреля 2017 г.
Трамп 25 января подписал указ о строительстве барьера на границе с Мексикой и заявил, что его реализация начнется немедленно. Во время предвыборной кампании республиканец не раз обещал возвести эту преграду, которая, по его мнению, также может ограничить приток нелегальных мигрантов в США.