СМИ: АНБ в 2013 году предоставило Японии доступ к системе слежки XKeyscore

ТОКИО, 24 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Агентство национальной безопасности (АНБ) США в 2013 году предоставило Японии доступ к системе массовой слежки XKeyscore, которая позволяет перехватывать электронные письма и другие данные. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на материалы, предоставленные бывшим сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом сетевому изданию The Intercept.

Кроме того, в одном из документов, датированных 2004 годом, утверждается, что правительство Японии практически полностью покрыло затраты на строительства объекта, связанного с производством коммуникационного оборудования, на американской базе Йокота недалеко от Токио. Отмечается, что это оборудование использовалось Соединенными Штатами для сбора информации по всему миру.

Как отметил телеканал, министерство обороны Японии отказалось от комментариев по поводу опубликованных материалов.

В июне прошлого года сам Сноуден предупреждал жителей Японии о том, что каждый человек в этой стране является объектом слежки, инициированной правительством США. Как рассказал он, выступая по видеосвязи на прошедшем в Токио симпозиуме, благодаря слежке, в том числе через мобильные телефоны, можно установить образ жизни любого человека.

Эдвард Сноуден - аналитик, работавший на Агентство национальной безопасности. В 2013 году он предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров.

Спасаясь от преследования со стороны властей США, Сноуден направил запросы на получение убежища властям свыше 20 стран, в том числе России. 1 августа 2014 года он получил вид на жительство в РФ на три года. С тех пор Сноуден находится на территории России.

В США ему инкриминируется нарушение двух статей закона о шпионаже. По каждому из этих пунктов Сноудену грозит до 10 лет тюремного заключения.