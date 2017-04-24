Сирийские войска отразили нападение боевиков на ТЭЦ в провинции Хама

БЕЙРУТ, 24 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Бойцы сирийской армии и отряды ополченцев отразили нападение террористов на теплоэлектростанцию к югу от города Хама (220 км от Дамаска). Об этом сообщило агентство SANA.

По его данным, банды экстремистов из группировок "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и "Ахрар аш-Шам" попытались захватить этот важный инфраструктурный объект, расположенный в населенном пункте Зара. Региональная ТЭЦ питает электроэнергией пять провинций на севере и северо-западе Сирии, включая прибрежные Тартус и Латакию. В сообщении SANA уточняется, что сирийские военнослужащие своевременно заметили перемещение большой группы боевиков из города Хурбинефс в направлении ТЭЦ и атаковали противника, нанеся ему потери.

19 апреля экстремисты "Ан-Нусры" уже пытались пробиться к электростанции через расположенный в ее окрестностях рабочий поселок, но эта вылазка не имела успеха и была отбита бойцами, охраняющими этот объект.

В начале апреля правительственные силы переломили ситуацию на фронте в провинции Хама и освободили более 20 населенных пунктов. Им удалось разблокировать окруженный бандформированиями христианский городок Мхарде и обезопасить шоссе Хама-Алеппо.

На прошлой неделе боевики были выбиты из двух своих главных форпостов в Хальфае и Тейбат-эль-Имам. Однако в их руках по-прежнему остается стратегический треугольник Морик- Кфар-Зита-Эль-Латамна, что мешает армии взять под полный контроль ситуацию в центральной провинции.

Хама расположена по соседству с провинцией Идлиб, захваченной в 2014 году вооруженными группировками. По сведениям газеты "Аль-Ватан", передовые армейские части приближаются к границе между Хамой и Идлибом. Ближайший форпост противника в Хан-Шейхуне находится от них на расстоянии 20 км.