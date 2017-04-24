Трамп: СБ ООН должен быть готов к ужесточению санкций против КНДР

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ВАШИНГТОН, 24 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп призвал Совет Безопасности (СБ) ООН быть готовым к ужесточению санкционного режима в отношении КНДР.
"Статус-кво в Северной Корее также неприемлем и СБ должен быть готов к введению дополнительных и более жестких санкций в отношении ядерной и ракетной программ КНДР", - сказал он журналистам перед началом встречи с делегацией стран - членов Совбеза. "Это настоящая угроза для мира, хотим ли мы говорить об этом или нет. Северная Корея - это большая мировая проблема, и эту проблему нам нужно, наконец, решить", - добавил он.
Пхеньян 16 апреля осуществил очередную попытку запуска ракеты, которая, по данным ВС США, оказалась безуспешной: ракета взорвалась практически сразу после старта. Попытка нового ракетного испытания состоялась на фоне отмечавшегося 15 апреля в КНДР 105-летия со дня рождения первого и "вечного" президента народной республики Ким Ир Сена. В Пхеньяне прошел масштабный военный парад, в ходе которого, как считают аналитики, была впервые продемонстрирована баллистическая ракета морского базирования.
В настоящее время, по сообщению Центрального китайского телевидения, КНДР ведет подготовку к шестому ядерному испытанию.