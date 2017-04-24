Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.04:
$ 56.08
€ 60.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Бразилии участники ОПГ проводят "мастер-классы" по подрыву банкоматов

Международная панорама
24 апреля, 21:42 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева
По словам прокурора Фабиану Гонсалвеса, члены Первого командования столицы регулярно приезжают из Сан-Паулу в Рио-де-Жанейро и рассказывают местным преступникам, как правильно закладывать взрывчатку
Поделиться
Материал из 1 страницы

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 24 апреля. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Участники одной из крупнейших организованных преступных группировок Бразилии обучают бандитов из Рио-де-Жанейро взрывать банкоматы без повреждения находящихся внутри купюр. Об этом сообщил прокурор Фабиану Гонсалвес по итогам проведенного расследования.

По его словам, члены группировки, называющей себя Первое командование столицы, регулярно приезжают из Сан-Паулу в Рио-де-Жанейро и рассказывают местным преступникам, как правильно закладывать взрывчатку. Следователи считают, что слушателями данных "мастер-классов" являются преимущественно участники банды Красное командование, которая до недавнего времени считалась союзником Первого командования столицы.

"Между ними хорошо налажен обмен опытом. Не так просто взорвать банкомат, но преступники из Сан-Паулу давно этому научились. Они приезжали в Рио и показывали здесь, как организовать подрыв таким образом, чтобы не потерять деньги", - цитирует Гонсалвеса газета Estado de Sao Paolo.

За прошедшую неделю в городе Рио-де-Жанейро произошла целая серия ограблений банкоматов с применением взрывчатки. Один из таких случаев был зафиксирован в пятницу в районе Ипанема, который пользуется большой популярностью у туристов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Бразилия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Севером пойдем
Жажда жизни: феномен Игги Попа
Фото
15
Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен вышли во второй тур президентских выборов во Франции
9
Все кандидаты на пост президента Франции проголосовали на выборах
6
Демонстранты потребовали от NYT прекратить лгать о России и Сирии
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Роскосмос исключил из отряда трех космонавтов
2
Клинцевич: заявление Великобритании о праве на ядерный удар заслуживает жесткого ответа
3
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
4
Экспериментальные дома с элементами из дерева построят взамен части пятиэтажек в Москве
5
Фэллон: Великобритания сохраняет право на превентивное применение ядерного оружия
6
Зампред Мосгордумы предложил ввести налог на бездетность
7
"Металл горел как дерево": Леонов о гибели космонавта Комарова
Темы дня
Загрузка...
Реклама