В Бразилии участники ОПГ проводят "мастер-классы" по подрыву банкоматов

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 24 апреля. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Участники одной из крупнейших организованных преступных группировок Бразилии обучают бандитов из Рио-де-Жанейро взрывать банкоматы без повреждения находящихся внутри купюр. Об этом сообщил прокурор Фабиану Гонсалвес по итогам проведенного расследования.

По его словам, члены группировки, называющей себя Первое командование столицы, регулярно приезжают из Сан-Паулу в Рио-де-Жанейро и рассказывают местным преступникам, как правильно закладывать взрывчатку. Следователи считают, что слушателями данных "мастер-классов" являются преимущественно участники банды Красное командование, которая до недавнего времени считалась союзником Первого командования столицы.

"Между ними хорошо налажен обмен опытом. Не так просто взорвать банкомат, но преступники из Сан-Паулу давно этому научились. Они приезжали в Рио и показывали здесь, как организовать подрыв таким образом, чтобы не потерять деньги", - цитирует Гонсалвеса газета Estado de Sao Paolo.

За прошедшую неделю в городе Рио-де-Жанейро произошла целая серия ограблений банкоматов с применением взрывчатки. Один из таких случаев был зафиксирован в пятницу в районе Ипанема, который пользуется большой популярностью у туристов.