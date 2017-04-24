МУС рассекретил ордер на арест в отношении экс-главы Службы внутренней безопасности Ливии

ГААГА, 24 апреля. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Палата предварительного производства Международного уголовного суда (МУС) рассекретила ордер на арест, выданный в отношении бывшего главы Службы внутренней безопасности Ливии Халеда аль-Тухами. Об этом сообщили в инстанции.

По данным организации, аль-Тухами подозревается в совершении военных преступлений и преступлений против человечества в контексте ситуации в Ливии в 2011 году. "Решение рассекретить ордер на арест было принято на основе запроса прокурора, по мнению которого данный шаг должен способствовать скорейшему аресту и передаче подозреваемого, поскольку все страны будут осведомлены о его (имеется в виду ордер на арест - прим. ТАСС) существовании", - отметили в МУС.

Сам ордер был выдан 18 апреля 2013 года. Аль-Тухами обвиняется по четырем пунктам в преступлениях против человечности (лишение свободы, пытки, преследование и другие бесчеловечные акты), предположительно совершенных в Ливии с 15 февраля по 24 августа 2011 года, а также по трем пунктам - в военных преступлениях (пытки, жестокое обращение и надругательство над человеческим достоинством), предположительно совершенных в Ливии с начала марта по 24 августа 2011 года. По убеждению прокуратуры, обвиняемый в качестве главы Службы внутренней безопасности Ливии лично принимал участие в совершении вышеуказанных преступлений, а также отдавал соответствующие приказы подчиненным.

Ситуация в Ливии была передана для изучения МУС в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 1970 от 26 февраля 2011 года. Решение о начале расследования ситуации в Ливии было принято инстанцией 3 марта 2011 года.