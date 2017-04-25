В КНДР отмечают День создания Корейской народной армии

ПХЕНЬЯН, 25 апреля. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. КНДР отмечает 85-ю годовщину создания Корейской народной армии (КНА). Согласно официальной историографии страны, национальные вооруженные силы были сформированы в апреле 1932 года будущим президентом народной республики Ким Ир Сеном на базе партизанских отрядов, которые вели борьбу с оккупировавшими страну японцами.

В этом году праздник отмечается довольно скромно - без военного парада и массовых факельных шествий. Центральными мероприятиями, помимо торжественных собраний, станут праздничные концерты и фейерверк в Пхеньяне. По традиции молодежь устроит вечером танцы на центральной площади имени Ким Ир Сена.

Масштабную демонстрацию военной мощи, включая новые баллистические ракеты морского базирования, КНДР устроила 15 апреля по случаю 105-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена.

Газеты в эти дни концентрируют внимание на армейской жизни, помещая репортажи из различных частей КНА. Подчеркивается способность корейских воинов сражаться по принципу "один против ста", их высокая боевая, идеологическая и политическая подготовка, беззаветная преданность руководству страны. Основные лозунги, которые сейчас у всех на слуху, это "Народ и армия едины!" и "Превратим страну в неприступную крепость!", "Грудью защитим нашего лидера!"

В преддверии праздника лидер КНДР Ким Чен Ын посетил животноводческий комплекс имени "22 апреля", построенный при содействии частей военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны страны. Председатель Трудовой партии Кореи и Госсовета страны выразил уверенность, что "благодаря деятельности этого современного предприятия в рационе корейских летчиков появится больше мясных продуктов, в том числе свинины". В знак особого расположения Ким Чен Ын, возглавляющий вооруженные силы страны в звании маршала КНДР, сфотографировался с сотрудниками этого комплекса.

Подарок Женского союза

Союз социалистических женщин Кореи передал в дар бойцам КНА легкий самолет, построенный на средства, собранные этой организацией. По словам председателя Союза Чан Чхун Силь, "патриотический настрой характерен для корейских женщин, которые постоянно вносят вклад в укрепление обороноспособности КНДР".

При всех известных проблемах со снабжением продовольствием простого населения, солдат в этой стране хорошо кормят и относятся к ним с большим уважением. Поэтому многие корейские школьники стремятся пополнить ряды революционных вооруженных сил.

Обострение обстановки на Корейском полуострове

В Пхеньяне выражают серьезную озабоченность в связи с провокационными действиями Соединенных Штатов, включая выдвижение к берегам Корейского полуострова авианосной ударной группы (АУГ) ВМС США во главе с атомным авианосцем Carl Vinson. Об этом свидетельствует все более воинственная риторика местных средств массовой информации. Так, правительственная газета "Минчжу Чосон" предупредила, что Корейская народная армия "нанесет беспощадные удары по своим противникам в случае малейших провокаций с их стороны". Причем, судя по статье, эти удары будут обладать "такой разрушительной силой", что "армии США и их марионеток будут уничтожены до последнего человека, и никто не сможет подписать акт о безоговорочной капитуляции".

В свою очередь "Нодон синмун", выражающая мнение ЦК Трудовой партии Кореи, объявила о готовности КНДР "одним ударом уничтожить авианосец Carl Vinson.

Ранее, 9 апреля, Тихоокеанское командование Вооруженных сил Соединенных Штатов подтвердило, что АУГ ВМС США во главе с атомным авианосцем Carl Vinson направляется в сторону Корейского полуострова. В состав группы входят также палубное авиакрыло CVW-2 (Carrier Air Wing), ракетные эсминцы Michael Murphy и Wayne E. Meyer, оснащенные боевой информационно-управляющей системой Aegis, ракетный крейсер Lake Champlain. Как сообщил вице-президент США Майкл Пенс после состоявшихся в Сиднее переговоров с премьер- министром Австралии Малколмом Тернбуллом, ожидается, что авианосец придет в Японское море "до конца текущего месяца".

Богатый на события месяц

Апрель в КНДР богат на разного рода события и праздники. В Пхеньяне прошла ежегодная сессия верховного народного собрания (парламента). 15 апреля в Пхеньяне состоялся военный парад, на нем демонстрировались баллистические ракеты, в том числе на восьмиосном колесном шасси. Согласно утверждению ряда военных экспертов, среди новинок была баллистическая ракета морского базирования.

Несмотря на напряженность на Корейском полуострове, весь месяц в столице КНДР царит праздничная атмосфера: флаги с государственной и партийной символикой на городских улицах, красочная иллюминация и фейерверки по вечерам, женщины в ярких национальных нарядах, бесконечные концерты и неоновые лозунги, славящие партию и корейских вождей.