СМИ: ливанская армия атаковала лагеря террористов на границе с Сирией

БЕЙРУТ, 25 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Вертолеты ливанских ВВС совершили в понедельник рейды на лагеря террористов в окрестностях городов Рас-Баальбек и Эль-Каа на границе с Сирией. Как передал телеканал LBC, в ходе одной из атак ракеты были выпущены по месту, где проходило совещание полевых командиров группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

В результате операции убито и ранено свыше 20 боевиков. Одновременно артиллерия ливанской армии уничтожила огневые позиции террористов в близлежащих горных ущельях.

Операция ливанских войск была проведена одновременно с налетом сирийских ВВС на базы ИГ в горной местности Западный Калямун в 60 км от Дамаска. Ранее телестанция Al-Manar сообщила о ракетном ударе, который нанесли бойцы шиитской милиции "Хезболлах" по командному центру ИГ в районе Шуабат-эль-Хаббия.

22 апреля ливанский спецназ провел операцию против банды террористов, действующей в горной местности Вади-эль-Хосн в окрестностях пограничного города Эрсаль. Военным удалось задержать одного из эмиров ИГ по имени Хасан аль-Маллис. В ходе перестрелки были убиты несколько боевиков, взяты в плен 10 человек. Ливанские военнослужащие не понесли потерь.

В руках ИГ до сих пор находятся в качестве заложников девять ливанских солдат, которые были захвачены во время нападения террористов на город Эрсаль в августе 2014 года.