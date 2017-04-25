Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.04:
$ 56.08
€ 60.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: ливанская армия атаковала лагеря террористов на границе с Сирией

Международная панорама
25 апреля, 0:44 UTC+3 БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин
В результате операции убито и ранено более 20 боевиков, сообщает телеканал LBC
Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕЙРУТ, 25 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Вертолеты ливанских ВВС совершили в понедельник рейды на лагеря террористов в окрестностях городов Рас-Баальбек и Эль-Каа на границе с Сирией. Как передал телеканал LBC, в ходе одной из атак ракеты были выпущены по месту, где проходило совещание полевых командиров группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

В результате операции убито и ранено свыше 20 боевиков. Одновременно артиллерия ливанской армии уничтожила огневые позиции террористов в близлежащих горных ущельях.

Смотрите также
Террористическая организация "Исламское государство". Досье

Операция ливанских войск была проведена одновременно с налетом сирийских ВВС на базы ИГ в горной местности Западный Калямун в 60 км от Дамаска. Ранее телестанция Al-Manar сообщила о ракетном ударе, который нанесли бойцы шиитской милиции "Хезболлах" по командному центру ИГ в районе Шуабат-эль-Хаббия.

22 апреля ливанский спецназ провел операцию против банды террористов, действующей в горной местности Вади-эль-Хосн в окрестностях пограничного города Эрсаль. Военным удалось задержать одного из эмиров ИГ по имени Хасан аль-Маллис. В ходе перестрелки были убиты несколько боевиков, взяты в плен 10 человек. Ливанские военнослужащие не понесли потерь.

В руках ИГ до сих пор находятся в качестве заложников девять ливанских солдат, которые были захвачены во время нападения террористов на город Эрсаль в августе 2014 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Борьба с "Исламским государством"
Страны
Ливан Сирия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Севером пойдем
Жажда жизни: феномен Игги Попа
Фото
15
Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен вышли во второй тур президентских выборов во Франции
9
Все кандидаты на пост президента Франции проголосовали на выборах
6
Демонстранты потребовали от NYT прекратить лгать о России и Сирии
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Фэллон: Великобритания сохраняет право на превентивное применение ядерного оружия
2
Экспериментальные дома с элементами из дерева построят взамен части пятиэтажек в Москве
3
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
4
Актеру Кириллу Сафонову закрыли въезд на Украину
5
Роскосмос исключил из отряда трех космонавтов
6
Зампред Мосгордумы предложил ввести налог на бездетность
7
Путин заинтересовался борьбой моллюсков "ангелов" с "чертями", сравнив со своей работой
Темы дня
Загрузка...
Реклама