США считают, что передали России детальные данные о нарушении ею ДРСМД

ВАШИНГТОН, 25 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Вашингтон предоставил Москве детальную информацию о нарушении ею российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Такое утверждение содержится в новом докладе о ходе выполнения международных договоров в сфере контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения, который был подготовлен и обнародован Госдепартаментом.

Как говорится в отчете, США "пришли к выводу, что РФ в 2016 году продолжала нарушать свои обязательства в рамках ДРМСД не иметь, не производить и не испытывать крылатую ракету наземного базирования дальностью от 500 км до 5,5 тыс. км, а также не иметь и не производить пусковые установки для таких ракет". Во время различных двусторонних и многосторонних контактов США передали России "детальную информацию", поясняющую смысл своих претензий, считает американское внешнеполитическое ведомство. С его точки зрения, Москва получила "больше чем достаточно информации, чтобы определить, о какой ракете идет речь, и содержательно взаимодействовать" с Вашингтоном по данному вопросу.

Согласно изложенным в докладе сведениям, Вашингтон передал Москве "внутреннее кодовое обозначение (в российских Вооруженных силах) подвижной пусковой установки" для упомянутой ракеты, "названия компаний, участвующих в производстве и разработке этой ракеты и пусковой установки" к ней. Наряду с этим Москва якобы получила данные об "истории испытаний, включая координаты мест проведения испытаний и попытках России замаскировать сущность программы". При этом США вновь уточнили, что их обвинения не касаются ракеты Р-500 для комплекса "Искандер" и не связаны с новейшей межконтинентальной баллистической ракетой РС-26.

"США ясно дали понять России, что будут обеспечивать свою безопасность и безопасность союзников, и что безопасность России не будет укреплена за счет продолжения нарушения (ДРСМД)", - отмечается в докладе.

США впервые обвинили Россию в нарушении ДРСМД еще в июле 2014 года. Затем Вашингтон неоднократно повторял этот вывод, с которым Москва выражала категорическое несогласие. Россия выдвигает США встречные претензии по выполнению ДРСМД.

Иные заключения

В докладе выражается недовольство по поводу выполнения Россией некоторых положений Договора по открытому небу (ДОН), подчеркивается, что Москва демонстрирует избирательное выполнение Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Неясно и то, все ли свои обязательства Россия выполнила применительно к Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, полагает внешнеполитическое ведомство США.

Применительно к ДОН, впрочем, США признали, что "были урегулированы" разногласия по "ограничению на минимальную высоту" наблюдательных полетов над Чечней. Тем не менее сохраняются ограничения по полетам над Москвой и Калининградской областью и в районе границы России с Абхазией и Южной Осетией, добавляют авторы отчета. Они также излагают обеспокоенность решением Москвы разрешать Украине проводить наблюдательные полеты в рамках ДОН над территорией России только после полной предоплаты услуг, предоставляемых принимающей стороной при осуществлении таких миссий.

О себе же США, как и в прежних аналогичных докладах, написали, что они "продолжают выполнять все свои обязательства" и предпринимать все усилия, чтобы тщательно соблюдать договоренности в области контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения.

О ДРСМД

ДРСМД был подписан 8 декабря 1987 года в Вашингтоне. Вступил в силу 1 июня 1988 года. В 1992 году в связи с распадом СССР договор приобрел многосторонний характер: его участниками, помимо США и России, стали Белоруссия, Казахстан и Украина (до уничтожения ими ракет соответствующего класса).

Под действие ДРСМД подпадали развернутые и неразвернутые ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней дальности (от 1000 до 5500 км) наземного базирования. Всего СССР уничтожил 1846 ракет, США - 846.

Кроме того, ликвидации подлежали пусковые установки, стартовые сооружения, вспомогательное оборудование и другая техника на 117 советских объектах на территории СССР, ГДР и Чехословакии и на 32 американских объектах в США, Великобритании, ФРГ, Бельгии и Нидерландах. Стороны также обязались не производить и не испытывать новые ракеты средней и меньшей дальности. В целях контроля за соблюдением положений договора каждой стороне было предоставлено право проводить инспекции в течение 13 лет. 31 мая 2001 года Россия и США закончили инспекционную деятельность.

Договор является бессрочным. Каждая из сторон имеет право выхода из него, если решит, что "связанные с содержанием договора исключительные обстоятельства поставили под угрозу ее высшие интересы". Уведомление о выходе из ДРСМД должно быть сделано за шесть месяцев.