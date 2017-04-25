Си Цзиньпин заявил Трампу о важности соблюдения резолюций ООН по Корейскому полуострову

ПЕКИН, 25 апреля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Китай выступает против того, чтобы решение проблемы Корейского полуострова осуществлялось методами, противоречащими резолюциям Совета Безопасности (СБ) ООН. Как сообщил на своем сайте МИД Китая, об этом в ходе состоявшихся накануне телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Китайская сторона решительно против того, чтобы предпринимались какие-либо действия, идущие вопреки резолюциям СБ ООН. Мы также надеемся, что все заинтересованные стороны проявят сдержанность и воздержатся от действий, которые могут привести к эскалации напряженности на Корейском полуострове", - заявил китайский лидер, обращаясь к главе Белого дома.

По словам Си Цзиньпина, в настоящий момент крайне важно, чтобы все стороны проявили ответственность, пошли навстречу друг другу. "Только таким образом возможно урегулирование проблемы полуострова, его денуклеаризации", - подчеркнул он.

16 апреля КНДР осуществила очередную попытку запуска баллистической ракеты, которая, по наблюдениям американских военных, оказалась безуспешной: ракета взорвалась практически сразу после старта. Попытка нового испытания состоялась на фоне отмечавшегося в субботу в КНДР 105-летия со дня рождения первого и "вечного" президента народной республики Ким Ир Сена (1912-1994). В Пхеньяне прошел крупномасштабный военный парад, в ходе которого, как отмечается, впервые была продемонстрирована северокорейская баллистическая ракета морского базирования.

По информации Центрального китайского телевидения, КНДР в настоящее время ведет подготовку к шестому ядерному испытанию.