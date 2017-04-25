Си Цзиньпин заявил Трампу о важности соблюдения резолюций ООН по Корейскому полуострову

Fox: Обама запросил за речь на Уолл-стрит гонорар в размере $400 тысячМеждународная панорама 25 апреля, 6:05
СМИ: Лёв может сменить Зидана на посту тренера "Реала" в случае неудачи в Лиге чемпионовСпорт 25 апреля, 5:05
Лучший в истории: Владиславу Третьяку исполняется 65 летСпорт 25 апреля, 4:03
AP: сайт Макрона пытались взломать с декабря 2016 годаМеждународная панорама 25 апреля, 3:52
В Пентагоне считают, что Ту-95 более двух лет не летали у Аляски из-за технических проблемМеждународная панорама 25 апреля, 3:17
СМИ: Элтон Джон из-за острой инфекции отменил концерты в СШАКультура 25 апреля, 2:47
Трамп произвел новые назначения в руководстве ПентагонаМеждународная панорама 25 апреля, 2:28
Хоккеисты Андерсон, Коглиано и Райан номинированы на приз "Билл Мастертон Трофи"Спорт 25 апреля, 2:19
Демократы в Конгрессе обвинили Госдеп в завуалированной рекламе гольф-клуба ТрампаМеждународная панорама 25 апреля, 2:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕКИН, 25 апреля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Китай выступает против того, чтобы решение проблемы Корейского полуострова осуществлялось методами, противоречащими резолюциям Совета Безопасности (СБ) ООН. Как сообщил на своем сайте МИД Китая, об этом в ходе состоявшихся накануне телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
"Китайская сторона решительно против того, чтобы предпринимались какие-либо действия, идущие вопреки резолюциям СБ ООН. Мы также надеемся, что все заинтересованные стороны проявят сдержанность и воздержатся от действий, которые могут привести к эскалации напряженности на Корейском полуострове", - заявил китайский лидер, обращаясь к главе Белого дома.
По словам Си Цзиньпина, в настоящий момент крайне важно, чтобы все стороны проявили ответственность, пошли навстречу друг другу. "Только таким образом возможно урегулирование проблемы полуострова, его денуклеаризации", - подчеркнул он.
16 апреля КНДР осуществила очередную попытку запуска баллистической ракеты, которая, по наблюдениям американских военных, оказалась безуспешной: ракета взорвалась практически сразу после старта. Попытка нового испытания состоялась на фоне отмечавшегося в субботу в КНДР 105-летия со дня рождения первого и "вечного" президента народной республики Ким Ир Сена (1912-1994). В Пхеньяне прошел крупномасштабный военный парад, в ходе которого, как отмечается, впервые была продемонстрирована северокорейская баллистическая ракета морского базирования.
По информации Центрального китайского телевидения, КНДР в настоящее время ведет подготовку к шестому ядерному испытанию.