МИД Южной Кореи выразил Японии протест в связи с ее претензиями на острова Токто

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СЕУЛ, 25 апреля. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Республика Корея заявила Японии протест в связи с публикацией ей "синей книги" по дипломатии, в которой содержатся территориальные притязания на группу островов Токто (Такэсима), контролируемых Сеулом. Об этом говорится в распространенном МИД страны заявлении.
"Правительство Республики Кореи выражает категорический протест против несправедливых территориальных притязаний Японии на острова Токто, которые исторически и в соответствии с международным законодательством являются частью Республики Корея", - подчеркивает внешнеполитическое ведомство.
МИД также советует Токио "немедленно прекратить претендовать на Токто и иметь в виду, что правильное понимание истории - отправная точка и обязательное условие для нормального развития южнокорейско-японских отношений".
Архипелаг Токто - группа небольших островов, расположенных в западной части Японского моря, которое корейцы называют Восточным. Эти необитаемые скалистые территории стали предметом международного спора после 1945 года, когда Корея была освобождена от японского колониального господства. Сейчас острова контролируются Вооруженными силами Республики Корея, которая держит там небольшой гарнизон.
Токио утверждает, что Южная Корея "незаконно оккупировала" эти территории, включенные в состав Японской империи в 1905 году. Южнокорейские власти, как и руководство КНДР, в свою очередь заявляют, что этот крошечный архипелаг исторически "всегда был территориальной принадлежностью Кореи".