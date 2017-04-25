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Встреча на экспертов по ситуации в Сирии запланирована в Астане на 2 мая

Международная панорама
25 апреля, 7:17 дата обновления: 25 апреля, 7:38 UTC+3 АСТАНА /Корр. ТАСС, Юлия Нитченко
Первый замминистра иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди отметил, что в Астане ожидаются все стороны конфликта: страны-гаранты, правительство Сирии и вооруженная оппозиция
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АСТАНА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Консультации на экспертном уровне в рамках астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии запланированы в Астане на 2 мая. Об этом сообщил первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди, комментируя ситуацию в кулуарах правительства.

"Планируется, что 2 мая экспертная встреча пройдет в Астане. Мы ожидаем все стороны: страны-гаранты, правительство Сирии и вооруженную оппозицию", - информировал Тлеуберди.

Мухтар Тлеуберди заявил, что министерство иностранных дел Казахстана рассчитывает, что международная встреча в Астане по урегулированию ситуации в Сирии 3-4 мая пройдет на высоком уровне, на ней будут представлены все стороны переговоров.

"Мы на надеемся, что 3-4 мая встреча пройдет на высшем уровне. Со своей стороны мы готовы принять встречу на любом уровне. Для экспертной мы уже подготовились", - сказал Тлеуберди.

По его словам, на международную встречу в Астане ждут приезд стран - гарантов перемирия в Сирии, представителей сирийского правительства и вооруженной оппозиции. "Если любая одна из сторон не приедет, то уже полноценных переговоров не будет. При условии, что все примут полноценное участие, можно говорить, что переговоры состоятся", - пояснил заместитель министр.

Он уточнил, что приезд вооруженной сирийской оппозиции должны обеспечить страны - гаранты перемирия. "В сам переговорный процесс мы не вмешиваемся, мы предоставляем площадку. Чтобы вооруженная оппозиция приехала, должны гарантировать страны-гаранты", - сказал Тлеуберди.

Четвертая международная встреча высокого уровня по урегулированию ситуации в Сирии намечена в Астане на 3-4 мая. В третьей международной встрече по Сирии, которая прошла 14-15 марта в рамках астанинского процесса, приняли участие делегации стран - гарантов режима прекращения боевых действий - России, Турции и Ирана, а также представители ООН, Иордании, США, правительства Сирии.

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