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Федеральная полиция Ирака открыла новый фронт борьбы с ИГ в Мосуле

Международная панорама
25 апреля, 11:36 UTC+3 ЭЛЬ-КУВЕЙТ /Корр. ТАСС, Павел Прокофьев
Силовики при поддержке с воздуха и артиллерии уничтожили центры по подготовке боевиков и склады с оружием в северной части старого Мосула
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© AP Photo/Bram Janssen

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 25 апреля. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Федеральная полиция Ирака открыла новый фронт в старых кварталах западной части Мосула и продвигается по направлению к Соборной мечети ан-Нури, удерживаемой бойцами террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщил командующий Федеральной полицией Ирака генерал Раид Шакер Джоудат, передает агентство KUNA.

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По его словам, военизированные отряды полиции "начали наступление со стороны кварталов Баб-эт-Туб и Баб-эль- Джадид", после того как "прибыло подкрепление и боеприпасы". Силовики при поддержке с воздуха и артиллерии уничтожили центры по подготовке боевиков и склады с оружием в северной части старого Мосула, перекрыли линии снабжения экстремистов, ликвидировали более 30 террористов. Захват мечети ан-Нури, ставшей символом власти ИГ в Мосуле, - первостепенная задача на данном этапе операции.

Официальный представитель оперативного командования бригадный генерал Яхъя Расул заявил в свою очередь, что "Западный Мосул освобожден от радикалов на 70%". При этом он уточнил, что в "военном отношении" правительственные силы полностью контролируют западную часть города. "Мы полностью окружили город и контролируем побережье (реки Тигр) со всех сторон. Авиация наносит точечные удары по командным пунктам террористов на основе данных разведки", - пояснил генерал.

Говоря об обстановке к западу от Мосула, где шиитские вооруженные формирования ведут наступление на удерживаемый ИГ город Талль-Афар, представитель оперативного штаба напомнил, что "район Талль-Афар взят в плотное кольцо", все ведущие в город дороги, используемые террористами для доставки оружия и бойцов, перекрыты. "Операция по зачистке пригородов Талль-Афара продолжается, военный план по освобождению самого города готов", - сказал он.

Военная кампания по освобождению Мосула от ИГ продолжается уже более шести месяцев, за это время иракским военным удалось установить полный контроль над восточной частью города и значительно продвинуться на западе. В уличных боях с террористами задействованы военизированные отряды полиции, силы быстрого реагирования и армейский спецназ, поддержку с воздуха оказывает правительственная авиация и ВВС западной коалиции во главе с США.

С начала контртеррористической операции в Ираке объединенным силам удалось ликвидировать большую часть полевого командования ИГ, основу которого составляют иностранные наемники. Местоположение главаря ИГ до сих пор остается неизвестным. По последним данным иракской разведки, аль-Багдади скрывается на пограничной с Ираком территории Сирии.

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Штурм Мосула Борьба с "Исламским государством"
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