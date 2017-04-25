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В Каталонии в ходе антитеррористической операции задержаны девять человек

Международная панорама
25 апреля, 13:26 UTC+3 /Корр. ТАСС, Екатерина Воробьева
Предполагается, что некоторые из задержанных связаны с арестованными по подозрению в причастности к терактам в Брюсселе в 2016 году
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МАДРИД, 25 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Каталонская полиция провела антитеррористическую операцию в нескольких населенных пунктах провинции Барселона, задержаны девять человек. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

По предварительным данным, речь идет о проживающих в Каталонии восьми подданных Марокко и одном испанце. Все они - мужчины в возрасте 30-40 лет. Задержанных обвиняют в связях с террористическими организациями и организованной преступностью.

Операция, стартовавшая в 04:30 по местному времени (05:30 мск), прошла при сотрудничестве с национальной полицией Испании и правоохранительными органами Бельгии. Также отмечается, что было проведено 12 обысков. Предполагается, что некоторые из задержанных связаны с арестованными по подозрению в причастности к терактам в бельгийской столице в 2016 году.

В Испании в настоящее время установлен четвертый уровень террористической угрозы из пяти возможных. В стране регулярно проходят операции по задержанию предполагаемых экстремистов. По данным МВД, с 2015 года по подозрению в связях с террористами были арестованы более 200 человек.

22 марта 2016 года в бельгийской столице произошла серия терактов. В тот день в Брюсселе прогремели два взрыва в международном аэропорту, а затем еще один на станции метро "Мальбек". Погибли 32 человека, более 300 были ранены. Ответственность взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

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