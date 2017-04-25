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Суд Греции отклонил запрос об экстрадиции троих турецких военнослужащих

Международная панорама
25 апреля, 14:21 UTC+3 АФИНЫ АФИНЫ 25, апреля. /ТАСС
Дата рассмотрения запроса на экстрадицию в отношении остальных пяти военных пока не определена
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АФИНЫ, 25 апреля. /ТАСС/. Апелляционный суд Греции отклонил  запрос об экстрадиции троих из восьми военнослужащих, сбежавших из Турции после неудавшейся попытки государственного переворота в этой стране. Об этом сообщает агентство Reuters.

Второй запрос об экстрадиции был направлен турецкими властями 30 января 2017 года, спустя четыре дня после решения Верховного суда Греции не выдавать военных из-за того, что в Турции они не могут рассчитывать на справедливое правосудие.

Турция обвиняет сбежавших военнослужащих по шести статьям уголовного кодекса, в том числе в покушении на президента страны, попытке свержения правительства, парламента, конституционного порядка. Кроме того, им вменяется в вину грабеж, совершенный группой лиц, и порча общественной собственности. Последние два пункта связаны с угоном вертолета, на котором военные прибыли в Грецию.

Дата рассмотрения запроса на экстрадицию в отношении остальных пяти военных пока не определена.

Восемь турецких офицеров прибыли на военном вертолете в Грецию 16 июля после провала попытки переворота. Они подали сигнал SOS и запросили экстренную посадку. Военные отрицают свою причастность к путчу в Турции, каждый из них был осужден на два месяца тюремного заключения за незаконное проникновение в страну, хотя суд впоследствии изменил приговор на условный с отсрочкой на три года.

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Попытка государственного переворота в Турции
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