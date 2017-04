Депутаты ПАСЕ проголосовали за возобновление мониторинга ситуации в Турции

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) проголосовали за возобновление процедуры мониторинга ситуации в Турции. Об этом сообщается на официальной странице Ассамблеи в сети микроблогов Twitter.

"ПАСЕ только что проголосовала за возобновление процедуры мониторинга ситуации в Турции, прекращенной в 2004 году: 113 депутатов проголосовали за, 45 - против, 12 воздержались", - говорится в сообщении.

The @CoE Assembly has just voted to re-open the monitoring procedure against #Turkey, closed in 2004: 113 for, 45 against, 12 abstaining. pic.twitter.com/TWc0FD4Z0J

