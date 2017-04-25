Украинский омбудсмен назвал отключение ЛНР от электричества нарушением прав жителей

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КИЕВ, 25 апреля. /ТАСС/. Отключение Киевом населенных пунктов провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) от электроснабжения нарушает права людей, которые в них проживают. Об этом заявила украинский омбудсмен Валерия Лутковская.
"Несомненно, задевает права. Это создает проблему для каждого человека", - сказала она в эфире телеканала NewsOne.
Она также обратила внимание, что отключение электроэнергии еще больше отдалит местное население от Украины. "Мне кажется, что основная цель - это не территории Луганской и Донецкой областей, а граждане Украины, которые там находятся", - уверена омбудсмен. В этой ситуации Лутковская отметила, что Украина начала энергоблокаду без объяснения и без соответствующего информирования граждан.
Ранее генеральный директор украинского предприятия "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО) Владимир Грицай заявлял, что, в соответствии с решением Минтопэнерго Украины, ЛЭО с 00:00 25 апреля прекратит поставки электроэнергии в ЛНР. Прекращение поставок электроэнергии подтвердил глава компании "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук. В ЛНР отметили, что к 02:00 мск 25 апреля им удалось полностью перейти на внутренние ресурсы и возобновить электроснабжение по всей республике.
Минэнерго РФ приняло решение об обеспечении электроэнергией ЛНР с территории Российской Федерации "в рамках оказания гуманитарной помощи населению". "Удалось сохранить имеющийся уровень энергоснабжения потребителей пострадавшей территории Луганской области", - сообщил ТАСС осведомленный источник.