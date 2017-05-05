Второй после аятоллы: кто поборется за пост президента Ирана

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Президентские выборы в Иране состоятся ровно через две недели – 19 мая. Из 1636 зарегистрировавшихся кандидатов Наблюдательным советом (НБ) Ирана к избирательной кампании было допущено лишь шесть. А из них, в свою очередь, реальные шансы на победу есть лишь у трех – нынешнего президента Хасана Роухани, мэра Тегерана Мохаммада Багера Галибафа и экс-генпрокурора страны Эбрахима Раиси. ТАСС рассказывает об особенностях их политических взглядов и о том, как иранцы относятся к каждому из трех фаворитов.
Александр Мосесов