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Al Jazeera: вблизи города Рафах на Синае взорвана заминированная машина

Международная панорама
25 апреля, 20:15 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Александр Елистратов
По предварительной информации, в результате взрыва есть убитые и раненые
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КАИР, 25 апреля. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Заминированная машина была взорвана близ горда Рафах, расположенного на севере египетского Синайского полуострова. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

По предварительной информации, в результате взрыва имеются убитые и раненые. Отмечается, что машина со взрывчаткой была подорвана на юге Рафаха, близ центра синайского племени тарабин.

По имеющимся сведениям, силы безопасности оцепили место инцидента. Проводятся интенсивные поиски преступников, поселение тарабин блокировано.

Бедуинское племя тарабин является самым многочисленным сообществом коренного населения Синая. В последнее время представители тарабин открыто выступают на стороне правительственных сил в их борьбе против экстремистских группировок, действующих на севере полуострова.

Армия и полиция Египта уже несколько лет проводят кампанию против радикальных исламистских группировок в северных районах Синая. Наиболее одиозной из них является "Ансар Бейт аль-Макдис" ("Сторонники Иерусалима"), присягнувшая на верность террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Именно эта экстремистская ячейка, как считают в спецслужбах страны, стоит за большинством террористических атак в Египте последних лет.

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