Госдеп США вновь призвал расследовать гибель сотрудника ОБСЕ в результате взрыва в ЛНР

ВАШИНГТОН, 25 апреля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. США вновь призвали провести расследование гибели американского фельдшера Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в результате подрыва автомобиля СММ в провозглашенной Луганской народной республике (ЛНР). Об этом заявил и. о. руководителя пресс-службы Госдепартамента США Марк Тонер во время регулярного брифинга для журналистов, проводившегося в формате телеконференции.

"Мы считаем, что должно быть проведено расследование под руководством ОБСЕ, так как мы хотим узнать, что в действительности произошло", - сказал он.

Возле села Пришиб Славяносербского района ЛНР 23 апреля на противотанковой мине подорвался один из автомобилей наблюдательного патруля СММ ОБСЕ. В результате происшествия один наблюдатель миссии погиб, двое получили ранения.