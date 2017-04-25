Госдеп США вновь призвал расследовать гибель сотрудника ОБСЕ в результате взрыва в ЛНР

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ВАШИНГТОН, 25 апреля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. США вновь призвали провести расследование гибели американского фельдшера Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в результате подрыва автомобиля СММ в провозглашенной Луганской народной республике (ЛНР). Об этом заявил и. о. руководителя пресс-службы Госдепартамента США Марк Тонер во время регулярного брифинга для журналистов, проводившегося в формате телеконференции.
"Мы считаем, что должно быть проведено расследование под руководством ОБСЕ, так как мы хотим узнать, что в действительности произошло", - сказал он.
Возле села Пришиб Славяносербского района ЛНР 23 апреля на противотанковой мине подорвался один из автомобилей наблюдательного патруля СММ ОБСЕ. В результате происшествия один наблюдатель миссии погиб, двое получили ранения.