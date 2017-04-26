Трамп 4 мая встретится с премьер-министром Австралии в Нью-Йорке

ВАШИНГТОН, 26 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп 4 мая проведет встречу с премьер-министром Австралии Малколмом Тёрнбуллом в Нью- Йорке. Об этом во вторник на регулярном брифинге сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

По его словам, "4 мая президент выступит на борту авианосца Intrepid в Нью-Йорке по случаю 75-й годовщины сражения в Коралловом море (4-8 мая 1942 года), крупной морской битвы Второй мировой войны, во время которой Соединенные Штаты вместе с Австралией остановили наступление вражеских сил". "В тот же день в музее президент проведет двустороннюю встречу с премьер-министром Австралии Малколмом Тёрнбуллом", - добавил Спайсер.

Он отметил, что эта встреча станет демонстрацией "прочных связей, крепкой дружбы и надежного альянса Соединенных Штатов и Австралии".

Первый телефонный разговор лидеры провели 28 января. Через несколько дней после этого газета The Washington Post (WP) написала о том, что их общение прошло в крайне недоброжелательном ключе и продолжалось лишь 25 минут вместо запланированного часа.

Во время беседы премьер Австралии, в частности, напомнил хозяину Белого дома о заключенном при его предшественнике Бараке Обаме соглашении, в соответствии с которым США обязались принять на своей территории около 1250 нелегальных беженцев из созданных Австралией лагерей на острове Манус (Папуа - Новая Гвинея) и в островном государстве Науру.

Большинство этих беженцев являются выходцами из стран Ближнего и Среднего Востока. Позднее Тёрнбулл сообщил журналистам, что Трамп согласился выполнить это обязательство.

По версии же WP, Трамп подверг жесткой критике эти договоренности. Глава государства назвал это "худшей сделкой в истории". Сам Тёрнбулл позже настаивал на том, что разговор с Трампом был "прямым, откровенным" и завершился вежливо.