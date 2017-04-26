Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.04:
$ 55.85
€ 60.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп 4 мая встретится с премьер-министром Австралии в Нью-Йорке

Международная панорама
26 апреля, 0:56 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 26 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп 4 мая проведет встречу с премьер-министром Австралии Малколмом Тёрнбуллом в Нью- Йорке. Об этом во вторник на регулярном брифинге сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

По его словам, "4 мая президент выступит на борту авианосца Intrepid в Нью-Йорке по случаю 75-й годовщины сражения в Коралловом море (4-8 мая 1942 года), крупной морской битвы Второй мировой войны, во время которой Соединенные Штаты вместе с Австралией остановили наступление вражеских сил". "В тот же день в музее президент проведет двустороннюю встречу с премьер-министром Австралии Малколмом Тёрнбуллом", - добавил Спайсер.

Он отметил, что эта встреча станет демонстрацией "прочных связей, крепкой дружбы и надежного альянса Соединенных Штатов и Австралии".

Первый телефонный разговор лидеры провели 28 января. Через несколько дней после этого газета The Washington Post (WP) написала о том, что их общение прошло в крайне недоброжелательном ключе и продолжалось лишь 25 минут вместо запланированного часа.

Во время беседы премьер Австралии, в частности, напомнил хозяину Белого дома о заключенном при его предшественнике Бараке Обаме соглашении, в соответствии с которым США обязались принять на своей территории около 1250 нелегальных беженцев из созданных Австралией лагерей на острове Манус (Папуа - Новая Гвинея) и в островном государстве Науру.

Большинство этих беженцев являются выходцами из стран Ближнего и Среднего Востока. Позднее Тёрнбулл сообщил журналистам, что Трамп согласился выполнить это обязательство.

По версии же WP, Трамп подверг жесткой критике эти договоренности. Глава государства назвал это "худшей сделкой в истории". Сам Тёрнбулл позже настаивал на том, что разговор с Трампом был "прямым, откровенным" и завершился вежливо.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Спайсер, Шон Трамп, Дональд Тёрнбулл, Малколм
Страны
США Австралия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Космонавт Владимир Комаров
"Металл горел как дерево": Леонов о гибели космонавта Комарова
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
15
Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен вышли во второй тур президентских выборов во Франции
9
Все кандидаты на пост президента Франции проголосовали на выборах
6
Демонстранты потребовали от NYT прекратить лгать о России и Сирии
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Иванка Трамп заявила, что не влияла на решение отца об ударе по аэродрому в Сирии
2
Итудис: баскетболисты ЦСКА заслужили выход в "Финал четырех" Евролиги
3
Самолет с Мединским и Говорухиным вылетел из Омска в Москву
4
Charlie Hebdo опубликовал новую карикатуру на Макрона и его супругу
5
Государственные облигации для населения в СССР и РФ. Досье
6
Госдеп США обеспокоен ударами ВВС Турции на севере Сирии и Ирака
7
Стала известна дата премьеры девятой части "Звездных войн"
Темы дня
Загрузка...
Реклама